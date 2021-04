It Takes Two: Koop-Ausnahmespiel hat sich mehr als eine Million Mal verkauft

Wow!!! Just found out #ItTakesTwo has sold over 1 million copies and is still going strong!

Thank you so much for all the love you’ve shown our game, it means the world to us ❤️



— Hazelight Studios (@HazelightGames) April 23, 2021





This shows that there definitely is players that also wants to play co op only games! Thank you everyone and I hope we see more game like this😘 https://t.co/s1k97ULrVi



— Josef Fares (@josef_fares) April 23, 2021

Entwickler Hazelight Studios hat auf seinem Twitter-Auftritt verkündet, dass mehr als eine Millionen Stück vom Koop-Abenteuer It Takes Two ab 37,99€ bei kaufen ) verkauft wurden. Auch nach dem Durchbruch dieser Grenze bewegten sich die Verkäufe weiter in einem starken Bereich, so das Studio unter der Leitung von Josef Fares."Vielen Dank an all die Liebe, die ihr unserem Spiel gezeigt habt, das bedeutet uns unheimlich viel!", so die Dankesbotschaft auf dem Kurznachrichtendienst. "Dies zeigt, dass es definitiv Spieler gibt, die Koop-Only-Spiele spielen wollen!", so Fares in einem weiteren Tweet. Auch Michael zeigte sich im Test (91%) begeistert von der bewegend inszenierten Zusammenarbeit:"It Takes Two ist schlichtweg eines der besten, abwechslungsreichsten, spaßigsten und kreativsten Koop-Erlebnisse für verspielte Duos. Wer bei dieser leidenschaftlichen Liebeserklärung an das Medium Videospiel nicht einen Hauch von Freude empfindet, muss innerlich tot sein! Freilich kennt man viele Elemente bereits aus anderen Titeln, aber Hazelight führt die Fäden so wunderbar zusammen, rückt den den Koop-Spaß ins Zentrum und scheint jeder einzelnen Mechanik die nötige Aufmerksamkeit gewidmet zu haben, damit sich alles rund anfühlt. Ich bin immer noch perplex, was die Entwickler bei It Takes Two alles an cleveren Ideen, Minispielen, Schauplätzen, Fähigkeiten und Tempowechseln aufgefahren haben."Letztes aktuelles Video: VideoEpilog