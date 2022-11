It Takes Two: Neues Spiel der Entwickler wird "etwas wirklich verdammt Cooles"

Neues Spiel der It Takes Two-Macher wird "etwas verdammt Cooles"

Hazelight Studios, der schwedische Entwickler, aus dessen Feder populäre Titel wie It Takes Two oder A Way Out stammen, teasert sein neues Spiel jetzt ganz selbstbewusst an.Studio Head Josef Fares verriet gegenüber VGC , dass sein Team gute Fortschritte machen würde. Allerdings warnt er im selben Atemzug vor Überschwänglichkeit, denn es gäbe noch "viel mehr zu tun".Trotz dessen kann sich Fares selbst nur wenig zurückhalten. Er erklärt, der neue Titel der It Takes Two-Macher ginge "definitiv in die richtige Richtung". Darüber hinaus verspricht er Fans des Studios, es würde sich dabei um "etwas wirklich verdammt cooles" handeln. Was auch immer das Spiel sein wird, es soll laut ihm eine "Überraschung auf eine gute Art" werden, die uns förmlich umhauen soll.Möglicherweise steht sogar eine etwas konkretere Ankündigung schon kurz bevor, denn in wenigen Tagen wird Fares bei den diesjährigen Game Awards 2022 anzutreffen sein, um den Game of the Year Award feierlich zu überreichen. Ob die Hazelight Studios hier auch von ihrem nächsten Titeln sprechen werden, ist allerdings ungewiss. Fares gilt in der Branche als besonders energetisch und offen, weswegen die Vermutung nicht vollkommen abwegig erscheint.Nachdem die Entwickler in der Vergangenheit bereits mit Starbreeze und 505 Games zusammenarbeiteten, übernahm zuletzt Electronic Arts die Publishing-Verträge für A Way Out und It Takes Two. Letzteres gilt bis heute als größter kommerzieller und von der Kritik gefeierter Erfolg der Hazelight Studios, was sich in seinen über sieben Millionen verkauften Einheiten wiederspiegelt.Im November erscheint der Titel, neben weiteren spannenden Spielen, für die Nintendo Switch . Und auch eine Filmumsetzung von It Takes Two scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.Letztes aktuelles Video: VideoEpilog