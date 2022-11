skate.: Neues Gameplay aus der Alpha im Trailer

skate. – Ehrliche Gameplay-Szenen im Trailer

Abseits des Skateboards soll sich einiges ändern

Zum nahenden Jahresende gibt es neue Informationen zu skate., der kommenden Skateboard-Simulation von Electronic Arts. In einer neuen Ausgabe von The Board Room haben die Entwickler ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.Viele Details bleiben zwar weiterhin etwas unklar, weil die Entwicklung noch immer im vollen Gange ist. Wer also auf einen Releasetermin gehofft hat, der muss sich weiter in Geduld üben. Aber es gibt frische Gameplay-Szenen, die aus dem laufenden Insider-Playtest stammen.Das über anderthalb Minuten lange Video zeigt dabei Szenen aus dem November-Test von skate. und ist damit ziemlich aktuell. Hochglanzgrafik, wie es sonst in Trailern der Standard ist, gibt es aber nicht zu sehen. Stattdessen stehen unfertige Umgebungen, fehlende Texturen, aber auch zur Reihe passende Tricks im Fokus.Im Vergleich zum Video aus dem August sind dennoch bereits einige Fortschritte zu erkennen. Die Spielwelt wirkt noch etwas größer, die Charaktermodelle zeigen bereits optische Unterschiede und wirken schon ein ganzes Stück lebensechter. Dennoch beweist das Gameplay-Video auch, dass bis zu einem fertigen Produkt noch einiges zu tun ist.In der zum neuen Gameplay-Trailer zusätzlich veröffentlichten Videonachricht sprechen die Entwickler von Full Circle zudem über Änderungen, die sie für skate. planen. Ein wichtiger Punkt ist das Gameplay, wenn man mal nicht auf dem Brett steht.In den Vorgängern könnte man dann nur noch joggen oder ein paar Rollen machen. Im neuen skate. sollt ihr aber über Zäune springen, kleinere Wände hochklettern und mehr können. Die neuen Fähigkeiten sollen zusätzlich in Kombination mit verschiedenen Tricks nutzbar sein. Aktuell befindet sich das System aber noch wie das Spiel selbst in einer frühen Phase und es kann sich diesbezüglich noch einiges ändern.Zu einem Release schweigen die Entwickler eisern. Ob tatsächlich 2023 bereits das Jahr sein wird, in dem skate. als Free-to-Play-Spiel das Licht der Welt erblickt, bleibt demnach weiterhin abzuwarten.