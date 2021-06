Battlefield 2042: Massenschlachten im Enthüllungs-Trailer und Vorbesteller-Details

Für DICE geht es zurück in die nahe Zukunft: In Battlefield 2042 gerät die krisengeschüttelte Welt in einen Konflikt zwischen Russland und den USA, in dem sich bis zu 128 Spieler pro Karte bekriegen – inklusive Welt-Events wie Naturkatastrophen. Zumindest auf aktuellen Systemen; auf PS4 und Xbox One kämpfen sich „lediglich“ 64 Spieler durchs Getümmel.Wie das funktionieren soll, ergründen wir in der Vorschau - passend dazu wurde auch ein Start-Trailer veröffentlicht. Echte Spielszenen gibt es darin leider noch nicht zu sehen, aber das Konzept der großen Karten, wilder "Battlefield-Momente" und der "Spezialisten" direkt wird schon ein wenig visuell eingefangen. Zudem hat EA mittlerweile genaue Euro-Preise und Feinheiten für Vorbesteller veröffentlicht:"Battlefield 2042 kann vorbestellt werden und ist im Einzelhandel und bei digitalen Anbietern ab dem 22. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 (69,99 €), Xbox Series X und S, Playstation 5 (79,99 €) und PC (59,99 €) erhältlich. EA Play Mitglieder erhalten ab 15. Oktober 2021 Zugang zu einer 10-stündigen Trial. EA Play Mitglieder und Vorbesteller erhalten Zugang zur Offenen Beta**.Vorbesteller haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Editionen inklusive der Battlefield 2042 Gold Edition (89,99 € für PC, 99,99 € für Konsole) und der Battlefield 2042 Ultimate Edition für PC (109,99 €) und Konsolen (119,99 €). Weitere Informationen zu den Inhalten der einzelnen Editionen, den Vorteilen für Mitglieder von EA Play und EA Play Pro sowie weitere Details zum Spiel sind auf https://www.ea.com/de-de/games/battlefield/battlefield-2042 erhältlich.(...)*128 Spieler und große Karten sind nur auf Xbox Series X|S, PC und PlayStation®5 verfügbar. Xbox One und PlayStation®4 unterstützen nur 64 Spieler auf kleineren Karten.**Es gelten Bedingungen und Einschränkungen. Siehe https://www.ea.com/de-de/games/battlefield/battlefield-2042/disclaimers für Details."Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer