Battlefield 2042: Erster Spielszenen-Trailer veröffentlicht

Bei der Xbox & Bethesda Games Showcase ist der erste Spielszenen-Trailer zu Battlefield 2042 ab 53,99€ bei vorbestellen ) gezeigt worden.EA schreibt: "Im Rahmen der Enthüllung von Battlefield 2042 in dieser Woche gab DICE den Spielern einen Einblick in Das ganze Ausmaß des Krieges, den ersten von drei einzigartigen Multiplayer-Erfahrungen. Dieser Spieltyp bietet die nächste Generation der bei Fans beliebten Modi Eroberung und Durchbruch mit dynamischem Wetter, gefährlichen Umweltgefahren und spektakulären Ereignissen, die erstmals bis zu 128 Spieler auf dem PC und auf Next-Gen-Konsolen unterstützen.""Am 22. Juli wird das Team von DICE LA im Rahmen der EA PLAY Live die zweite Erfahrung in Battlefield 2042 enthüllen. Dieser völlig neue Spielmodus ist eine Liebeserklärung an alle Fans von Battlefield, die langjährige Spieler begeistern wird. Bei der dritten Erfahrung, Hazard Zone, handelt es sich um einen neuen, Squad-basierten Spieltyp, bei dem es um alles geht und der innerhalb der Battlefield-Reihe einen modernen Ansatz des Multiplayer-Gamings bietet."Für DICE geht es zurück in die nahe Zukunft: In Battlefield 2042 gerät die krisengeschüttelte Welt in einen Konflikt zwischen Russland und den USA, in dem sich bis zu 128 Spieler pro Karte bekriegen – inklusive Welt-Events wie Naturkatastrophen. Zumindest auf aktuellen Systemen; auf PS4 und Xbox One kämpfen sich „lediglich“ 64 Spieler durchs Getümmel. Wie das funktionieren soll, ergründen wir in der Vorschau Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für Xbox One & PlayStation 4 (69,99 Euro), Xbox Series X|S & Playstation 5 (79,99 Euro) und PC (59,99 Euro).Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer