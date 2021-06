Battlefield 2042: Bis zu 64 KI-Soldaten: In den großen Spielmodi kommen auch Bots zum Einsatz

Auf den großen Schlachtfeldern von Battlefield 2042 ab 53,99€ bei vorbestellen ) auf PC, PS5 und Xbox Series X (128 Spieler) werden auch Bots, also computergesteuerte Mit- und Gegenspieler, unterwegs sein. EA und DICE haben gegenüber The Verge bestätigt, dass die Server mit Bots aufgefüllt werden, falls nicht immer 128 menschliche Spieler an einer Partie teilnehmen. Damit sollen die Partien stets "bevölkert" wirken. Es gibt derzeit keinen Plan, die Bots abschalten zu können.Menschliche Spieler sollen aber Vorrang haben und die KI-Soldaten ersetzen, wenn sie den jeweiligen Server beitreten. Mehr als 64 Bots sollen im Conquest- oder Breakthrough-Modus aber nicht auf den Karten anzutreffen sein. Es wird auch "andere Spielmodi" komplett ohne Bots geben. EA wil die Bots demnächst ausführlicher vorstellen. Es soll ebenfalls möglich sein, jede Karte und jeden Spielmodus alleine gegen ein Team von Bots zu spielen oder mit Freuden im Koop gegen Bots anzutreten, so The Verge Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für Xbox One & PlayStation 4 (69,99 Euro), Xbox Series X|S & Playstation 5 (79,99 Euro) und PC (59,99 Euro). In dem Shooter gerät die krisengeschüttelte Welt in einen Konflikt zwischen Russland und den USA, in dem sich bis zu 128 Spieler pro Karte bekriegen - inklusive Welt-Events wie Naturkatastrophen. Zumindest auf aktuellen Systemen; auf PS4 und Xbox One kämpfen sich 'lediglich' 64 Spieler durchs Getümmel. Wie das funktionieren soll, ergründen wir in der Vorschau EA: "Am 22. Juli wird das Team von DICE LA im Rahmen der EA PLAY Live die zweite Erfahrung in Battlefield 2042 enthüllen. Dieser völlig neue Spielmodus ist eine Liebeserklärung an alle Fans von Battlefield, die langjährige Spieler begeistern wird. Bei der dritten Erfahrung, Hazard Zone, handelt es sich um einen neuen, Squad-basierten Spieltyp, bei dem es um alles geht und der innerhalb der Battlefield-Reihe einen modernen Ansatz des Multiplayer-Gamings bietet."Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer