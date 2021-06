Battlefield 2042: EA nennt die "offiziellen Partner", darunter Xbox, Nvidia und Logitech

"Der offizielle Battlefield 2042 Off-Road-Fahrzeugpartner - Polaris: EA und Polaris haben eine Partnerschaft geschlossen, um authentische Polaris-Fahrzeuge in Battlefield 2042 bereitzustellen, angefangen mit dem Polaris Sportsman ATV.

Der offizielle Battlefield 2042 Gaming-Speicherpartner - WD_BLACK: EA und Western Digitals WD_BLACK-Marke wollen für die riesige neue Welt mit ihren realistischen Karten und dem dynamischen Gameplay von Battlefield 2042 das bestmögliche Spielerlebnis schaffen."

Electronic Arts und Dice haben die "offiziellen Partner" für Battlefield 2042 ab 53,99€ bei vorbestellen ) bekanntgegeben. Laut Publisher ist die Xbox Series X/S die "offizielle Konsole" des Multiplayer-Shooters, wobei EA in der Pressemitteilung nicht klar kommunizierte, wie diese Marketing-Partnerschaft tatsächlich aussehen wird. Es ist aber abzusehen, dass die "offiziellen Trailer und Spielszenen" auf der Microsoft-Konsole und nicht auf der PS5 aufgenommen werden. Der erste Spielszenen-Trailer wurde bekanntlich bei der E3-Veranstaltung von Microsoft & Bethesda gezeigt.Bei der PC-Version arbeiten EA und Dice mit Nvidia zusammen. RTX/Raytracing-Features wurden bisher nicht erwähnt, aber der Shooter wird DLSS (KI-Upscaling) als fps-Boost und den Low-Latency-Modus von Nvidia Reflex unterstützen. Des Weiteren sind die Integration der Lightsync-Technologie für Logitech-Peripheriegeräte und Audio-Presets mit optimiertem EQ für Logitech-Headsets geplant.Weitere Partner:EA: "Anfang des Monats enthüllten EA und DICE den nächsten Teil der bekannten Battlefield-Reihe mit dem offiziellen Reveal-Trailer und gewährten einige Tage später mit dem offiziellen Gameplay-Trailer am 13. Juni einen ersten Blick auf das Gameplay. Bei der Enthüllung hat DICE mit "Das ganze Ausmaß des Krieges" den ersten der drei Multiplayer-Modi präsentiert. Dieses Spielerlebnis umfasst die nächste Generation der beliebten Modi "Durchbruch" und "Eroberung" für bis zu 128 [Nur für Gen 5 und PC unterstützt. Gen 4 ist auf 64 Spielende begrenzt.] Personen auf PC und Next-Gen-Konsolen sowie die größten Karten der Reihe mit dynamischem Wetter, spielverändernden Umweltgefahren und spektakulären Weltereignissen. DICE LA wird den nächsten wichtigen Spielmodus von Battlefield 2042 am 22. Juli bei EA PLAY Live präsentieren. Dieser völlig neue Spielmodus ist eine Liebeserklärung an alle Fans von Battlefield, in der langjährige Spieler sich direkt zuhause fühlen werden. Der dritte Spielmodus für Battlefield 2042, Hazard Zone, ist ein neuer Squad-basierter Spieltyp, bei dem es um alles geht, und der einen modernen Ansatz für das Multiplayer-Erlebnis verfolgt. Weitere Details werden im Laufe der nächsten Monate bekannt gegeben."Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für Xbox One & PlayStation 4 (69,99 Euro), Xbox Series X|S & Playstation 5 (79,99 Euro) und PC (59,99 Euro). In dem Shooter gerät die krisengeschüttelte Welt in einen Konflikt zwischen Russland und den USA, in dem sich bis zu 128 Spieler pro Karte bekriegen - inklusive Welt-Events wie Naturkatastrophen. Zumindest auf aktuellen Systemen; auf PS4 und Xbox One kämpfen sich 'lediglich' 64 Spieler durchs Getümmel. Wie das funktionieren soll, ergründen wir in der Vorschau Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer