Battlefield 2042: Wird Crossplay unterstützen - mit Einschränkungen

Das Entwicklungsteam hinter Battlefield 2042 ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) hat ein umfangreiches Briefing auf der EA Website veröffentlicht, in dem unter anderem der Umgang mit Crossplay thematisiert wird. Demnach wird der neue Teil der Reihe zwar Crossplay unterstützen, jedoch nicht zwischen allen Konsolen. So ist das gemeinsame Spielen zwischen PS5, Xbox Series X und PC möglich, die Xbox One und PS4 sind dagegen nicht dabei, können aber immerhin untereinander spielen. Das ist der Fall, da die Spiele auf den Last-Gen-Konsolen unter 64 Spielern ausgetragen und auf den neuen Geräten von Sony und Microsoft bis zu 128 Teilnehmer um den Sieg kämpfen.Außerdem kann man einstellen, ob PC-Spieler vom Crossplay ausgeschlossen werden sollen. Mit der Option will man vermeiden, dass sich Nutzer an Konsolen durch die Maus-und Tastaturspieler benachteiligt fühlen.Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer