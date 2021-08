Battlefield 2042: Exodus-Kurzfilm zeigt die Anfänge des Bürgerkriegs

Electronic Arts und DICE haben den Kurzfilm "Exodus" veröffentlicht, der einen Einblick in die Anfänge des Bürgerkrieges in Battlefield 2042 ab 53,99€ bei vorbestellen ) gibt und die "No-Pat-Charaktere" einführt, welche auch als Spezialisten bekannt sind."Vor allem kehrt im 'Exodus'-Kurzfilm ein alter Freund aus Battlefield 4 zurück: Kimble 'Irish' Graves, gespielt von Michael K. Williams, der in Battlefield 2042 ein spielbarer No-Pat-Spezialist ist. Daneben führt 'Exodus' den geheimnisvollen 'Oz' ein, der mit Irish um die Zukunft der No-Pats aneinandergerät und Konflikte schürt. Die Geschichte wird sich weiterentwickeln, sobald mehr Spezialisten mit ihren eigenen Geschichten dem Konflikt beitreten und die Spielenden tiefer in die Welt von Battlefield 2042 hineinziehen.""Vor Veröffentlichung des 'Exodus'-Kurzfilms waren die Spielenden mit dem Journalisten Kayvan Bechir, der über seine 13 Monate auf einem No-Pat-Schiff berichtet hat, auf der 'Reise der No-Pats'. Bei seiner Suche nach der Wahrheit hat Kayvan den ganzen Globus bereist und dabei drei Wahrheiten entdeckt: Die Vereinigten Staaten und Russland stehen am Rande eines Krieges, während der Rest der Welt um Ressourcen kämpft und die Nachbarstaaten bereits zusammengebrochen sind. Die Nomaden aus diesen zusammengebrochenen Staaten nennen sich Non-Patriated („No-Pats“), und während die Welt glaubt, sie hätten sich zum Überleben zusammengetan, handelt es sich in Wirklichkeit um eine zerstrittene Gruppe mit gegensätzlichen Zielen. Im Verborgenen zieht ein geheimnisvoller No-Pat-Anführer namens Oz die Fäden und versucht, alle No-Pats unter einem Banner zu vereinen. Im letzten Kapitel der 'Reise der No-Pats' geht Kayvan an Bord des Kriegsschiffs Exodus, das Oz für eine Mission, die bald über das Schicksal der No-Pats und der Welt entscheiden wird, nach London umgeleitet hat.""Irish ist der fünfte für Battlefield 2042 vorgestellte Spezialist, und mit den in den nächsten Wochen folgenden fünf weiteren werden es zum Release insgesamt 10 Spezialisten sein. Jeder von ihnen verfügt über ein eigenes Gadget und ein Merkmal, das nur von ihm benutzt werden kann und seine jeweilige Spielweise definiert. Außerdem können die Spielenden frei wählen, mit welcher Waffe, Granate oder welchem Sekundärgadget sie jeden Spezialisten ausrüsten, wodurch einzigartige, zu jeder Spielweise passende Ausstattungen möglich sind."Battlefield 2042 ist im Einzelhandel und bei digitalen Anbietern ab dem 22. Oktober 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und PC, sowie für Xbox Series X und S und PlayStation 5 erhältlich. EA-Play-Mitglieder erhalten ab dem 15. Oktober 2021 Zugang zu einer 10-stündigen Trial-Version. EA-Play-Mitglieder und Vorbesteller erhalten außerdem im September Vorabzugang zur Open Beta. Weitere Informationen zu den Inhalten der einzelnen Editionen, EA Play und EA Play Pro sowie weitere Details zum Spiel findet ihr hier Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer