Battlefield 2042: Offener Betatest startet in der nächsten Woche

05. Oktober: Preload für alle Spieler möglich

06. bis 07. Oktober: Early Access (ab 06. Okt. um 9:00 Uhr MESZ)

08. bis 09. Oktober: Freie Verfügbarkeit (ab 08. Okt. um 9:00 Uhr MESZ)

10. Oktober: Beta-Ende um 9:00 Uhr MESZ

Electronic Arts und DICE haben den Ablauf und den Umfang der Open Beta von Battlefield 2042 ab 53,99€ bei vorbestellen ) näher vorgestellt. Der Betatest wird ab dem 08. Oktober für alle interessierten Spieler auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC verfügbar sein. EA-Play-Mitglieder und Vorbesteller haben bereits am 06. Oktober Zugang zu den Inhalten. Ab dem 05. Oktober können die Daten vorab runtergeladen werden.In der Open Beta wird man das charakteristische Spielerlebnis auf der Karte "Orbital" im Modus "Eroberung" ausprobieren können. Auf PC und Next-Gen-Konsolen dürfen 128 Spieler (64 Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One) um Schlüsselpositionen auf der Karte kämpfen.EA und DICE: "Im Rahmen der Open Beta können Teilnehmende in den ikonischen Modus All-Out Warfare eintauchen, für den die Franchise bekannt ist, und vier einzigartige Spezialist*innen spielen, die über eigene Stile, Spezialitäten und Merkmale verfügen. Spielende können in die Fußstapfen des russischen Ingenieurs Boris treten, der mit einem SG-36-Wachsystem ausgestattet ist, oder in die Rolle von Casper, einem südafrikanischen Experten für Tarnung und Langstreckenangriffe, schlüpfen. Die deutsche Sanitäterin Falck, die sich auf Unterstützung spezialisiert und Mackay, der mit einer Hakenpistole bewaffnete Überlebenskünstler und Nomade aus Kanada, gehören ebenfalls zu den spielbaren Spezialisten.""Die Karte Orbital aus Battlefield 2042 spielt in Kourou, Französisch-Guyana und lässt Spielende in einem Wettlauf gegen die Zeit gegeneinander antreten, während sie in der lebensgefährlichen Umgebung eines unmittelbar bevorstehenden Raketenstarts kämpfen. Zu den Sektoren dieser Karte zählen das Montagegebäude und die Startrampe, die über den Crawlerway miteinander verbunden sind. Während eines Spiels im Modus Eroberung erleben die Spielenden die charakteristischen dynamischen Karten, für die Battlefield bekannt ist. Diese Karten beinhalten unter anderem eine automatisierte Raketenstart-Sequenz, Seilrutschenfahrten zwischen Strommasten, Fahrzeugkämpfe bei schlechtem Wetter und einen unerwarteten Tornado, der den gesamten Schlachtverlauf auf den Kopf stellen kann, und vieles mehr."Darüber hinaus haben die Entwickler einen Blog-Beitrag über "Fortschritt und kosmetische Objekte" auf der offiziellen Webseite veröffentlicht . Näher vorgestellt werden das Fortschrittssystem, die Rückkehr der Ordensbänder, Meisterschaft, Spielerkarte, plattformübergreifender Fortschritt und kosmetische Optionen für Spezialisten.Zeiten der Open BetaLetztes aktuelles Video: Open BetaTrailer