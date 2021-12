Battlefield 2042: Modus "Durchbruch und Eroberung" wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verkleinert

64 Player Conquest and Breakthrough are now available for a limited time in #Battlefield2042 on Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC👀



December 14, 2021

Für kurze Zeit haben Spieler in Battlefield 2042 ( ab 53,99€ bei kaufen ) die Gelegenheit, eine kleinere Variante von "Durchbruch und Eroberung" auszuprobieren. Damit möchte das Team von DICE den Fokus mehr auf Schlachten der Infanterie legen. Die neue Variante dieses Spielmodus steht ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zur Verfügung. Bisher sind hier immer 128 Spieler in Eroberung und Durchbruch gegeneinander angetreten. Auf PS4 und Xbox One lag das Limit vorher schon bei 64 Teilnehmern. Auch wenn die Spielerzahlen nun identisch sind, wird es allerdings weiterhin kein Crossplay geben.Bislang hat Entwickler DICE noch kein Enddatum für die zeitlich limitierte Variante von Eroberung und Durchbruch verraten. Ihr findet den Spielmodus übrigens im "All-Out Warfare"-Menü von Battlefield 2042. Seit dem Launch am 19. November 2021 hat der Shooter von Publisher Electronic Arts mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Mehrere Updates wurden bereits in den letzten Wochen veröffentlicht, die unter anderem auch auf das Feedback der Spieler eingegangen sind. Battlefield 2042 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Handel erhältlich.Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen