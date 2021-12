Battlefield 2042: Gerücht: Post-Launch-Pläne sind wohl in Gefahr

A summer 2020 presentation of #Battlefield2042 contained earthquakes, fire tornadoes, tsunamis, and volcano eruptions - But due to lack of time, they needed to just focus on the twister.



The game needed another year, man. pic.twitter.com/0G0WPwUW3U



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 19, 2021

Bereits der Release von Battlefield 2042 ( ab 37,99€ bei kaufen ) verlief alles andere als reibungslos. Vor allem der Vorab-Zugang war von Verbindungsabbrüchen und anderen Problemen geplagt. Sollten die akuellen Aussagen des bekannten sowie normalerweise gut informierten Insiders Tom Henderson der Wahrheit entsprechen, scheint die turbulente Zeit noch lange nicht vorbei zu sein.Der Leaker meldete sich vor kurzem via Twitter zu Wort und berichtete dabei von mehreren Dingen rund um Battlefield 2042. So erklärte er unter anderem, dass für die Launch-Version des Ego-Shooters ursprünglich weitere Naturkatastrophen geplant gewesen seien, wie z.B.Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis. Da den Entwicklern jedoch die nötige Zeit gefehlt habe, sei der Fokus einzig auf die Tornados gewandert, die es in der aktuellen Version des Spiels zu sehen gibt. Doch auch für die Post-Launch-Pläne von Battlefield 2042 sehe es alles andere als gut aus: "Außerdem sind die Post-Launch-Pläne für den Titel komplett im Eimer. Alles, was ich vor dem Release des Spiels über die Post-Launch-Pläne gesagt habe, könnt ihr einfach ignorieren. Die vergangenen Monate waren ziemlich anstrengend... Und ich bin nicht mal einer von den Entwicklern."Weitere Details nannte Tom Henderson diesbezüglich nicht. Doch allem Anschein nach läuft es bei DICE und den Arbeiten an Battlefield 2042 nicht sonderlich rund. Darauf hatte bereits die kurzfristige Release-Verschiebung hingedeutet (wir berichteten ). Weder die Entwickler noch Publisher Electronic Arts haben sich bislang zu diesem Thema geäußert.Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen