Battlefield 2042: Wegen ausbleibenden Erfolges evtl. Umstellung auf Free-to-play?

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.



I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022

Der Ego-Shooter Battlefield 2042 ( ab 34,99€ bei kaufen ) hat seit dem Launch im vergangenen Jahr nicht nur mit einigen Problemen zu kämpfen, sondern ist für Electronic Arts auch nicht der erhofft große Erfolg. Daher denkt der Publisher nun über mögliche Konsequenzen nach. Diese könnten sogar zu einem Free-to-play-Modell führen.Das behauptet zumindest der Branchen-Insider Tom Henderson, der sich vor allem in der Shooter-Szene durch korrekte Leaks und Prognosen einen Namen gemacht hat. Via Twitter erklärte er, dass Electronic Art derzeit alle Optionen hinsichtlich der Zukunft von Battlefield 2042 prüfe. Im Wortlaut heißt es: "EA ist Berichten zufolge sehr enttäuscht davon, wie Battlefield 2042 bisher abgeschnitten hat und prüft daher 'sämtliche Optionen', die für den Titel infrage kommen. Das schließt auch Free2Play in einem gewissen Ausmaß ein."Weitere Details hat Henderson bisher nicht verraten, will diesbezüglich aber in Kürze nachlegen. Jedenfalls wäre es durchaus interessant, wie sich EA eine Free-to-play-Zukunft für die auf Mehrspieler fokussierte Action vorstellen könnte.Battlefield 2042 wurde am 19. November 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S veröffentlicht.