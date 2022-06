Battlefield 2042: EA widerspricht Gerüchten um Minimal-Team für Battlefield 2042

Nur noch ein Rumpfteam?





On GrubbSnax today, I said that Battlefield is down to a skeleton crew that is trying to meet its DLC obligations. EA has reached out to say this is untrue. pic.twitter.com/Wpj79d9pMM



— Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 8, 2022

Neue Saison startet heute

In seinem Podcast hatte Giantbomb-Redakteur Jeff Grubb erwähnt, dass am Mehrspieler-Shooter Battlefield 2042 nur noch ein Rumpfteam arbeiten würde. Der am 19. November 2021 erschiene Titel hatte vom Start weg mit Problemen zu kämpfen, die von technischen Mängeln bis fragwürdigen Designentscheidungen reichten.Patches konnten diese Probleme nicht schnell genug lösen und Content-Updates ließen zu lange auf sich warten, was einen massiven Schwund in der Spieler-Basis bedeutete. Das Resultat: Zeitweilig waren weniger als 1000 Spieler gleichzeitig bei Battlefield 2042 online. Für einen ambitionierten Shooter der Battlefield-Größenordnung kommt das beinahe einer Katastrophe gleich.So scheint die von Jeff Grubb in seinem Podcast Grubbsnax getätigte Aussage, mit Battlefield wäre nur noch ein Rumpfteam beschäftigt, angesichts der Probleme nicht allzu unwahrscheinlich. Zwar gibt es legendäre Comeback-Geschichten wie No Man's Sky oder Final Fantasy 14 , bei denen die Entwickler das Schicksal eines bereits abgeschriebenen Spiels mit viel Arbeit und langem Atem wenden konnten.Gerade die nicht erfüllten Versprechen von Battlefield 5 haben aber gezeigt, dass EA diese Geduld nicht immer hat. Jetzt allerdings treten die Entwickler den Aussagen des US-Journalisten entgegen. An Battlefield 2042 würde noch immer ein "signifikantes Team über verschiedene Studios hinweg" arbeiten und man sei "der Zukunft von Battlefield 2042 verpflichtet", ließ man in einem Statement verlauten.Ob EA dieser Turnaround gelingt, wird wohl auch vom Erfolg der ersten Saison abhängen, die heute startet. Knapp sieben Monate nach Release fügt das Update "Zero Hour" zwei neue Helikopter (RAH-68 Shoshone und KA-99 Hannibal), die neue Map Kontakt und mit der Polin Welina Lis eine neue Spezialistin hinzu. Ein passender Trailer gibt einen Überblick über das neue Update.