Battlefield 2042: Heutiges Update kommt mit Map-Rework und mehr

Battlefield 2042: Update kommt mit persistenten Servern

Neue Waffen und Bug Fixes

Battlefield 2042s neuestes Update, 2.2, erwartet uns bereits heute. Es verspricht unter anderem Anpassungen an der Karte Orbital, aber auch die persistenten Server gehören zu den Neuerungen.Dabei verfolgen die Entwickler eine ähnliche Herangehensweise, wie es auch schon im September-Update mit der Map Renewal der Fall war. DICE zufolge wurde der Spielfluss optimiert und mehr Möglichkeiten zur Deckung sowie verschiedene Geländeverbesserungen eingefügt. Doch auch die große Neuerung in Form der persistenten Server in Battlefield 2042 kann sich sehen lassen.Die persistenten Server sollen in Battlefield 2042 dafür sorgen, dass euer Server stets im Browser des Spiels verfügbar bleibt. Auch dann, wenn eigentlich gar keine aktiven Spieler anwesend sind.Der Zugang zu den ihnen wird noch heute für Besitzer des Premium Battle Passes freigeschaltet. Dabei ist die Anzahl an Servern pro Account auf einen einzigen beschränkt. Bis zu sieben Tage nach der letzten Spieleraktivität sollen die persistenten Server erhalten bleiben.Darüber hinaus dürfen sich Spieler über die neuen Waffen, die im Zuge des Updates in Battlefield 2042 eintreffen, freuen. Dazu gehören die ACW-R, die aus Battlefield 3 bekannt sein dürfte, sowie die AKS-74u und die MP412 REX aus Bad Company 2 und BF3. Hinzu gesellt sich eine lange Liste an Verbesserungen, die vor allem Fehler betreffen. Welche genau behoben worden sein sollen, erfahrt ihr in den offiziellen Patchnotes des Updates.Erst kürzlich räumte sogar Electronic Arts-CEO Andrew Wilson Fehler bei der Entwicklung von Battlefield 2042 ein . Dem Vorwurf, dass man seit dem schwachen Start des Titels nur noch mit einer Rumpf-Crew an Battlefield 2042 arbeiten würde, widersprachen die Entwickler allerdings vehement Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen