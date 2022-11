Battlefield 2042: Nach dem Start von Season 3 im Game Pass und bei EA Play

Battlefield 2042: Mit Season 3 im Abonnement – kostenlose Testphasen geplant

Wie EA und DICE bekanntgeben, kommt Battlefield 2042 schon bald in den Xbox Game Pass und auch zu EA Play. Darüber hinaus wurden kostenlose Testphasen für den Shooter angekündigt.Neben der Vorstellung neuer Inhalte verraten die Macher, dass wir im Zuge der Testphasen für kurze Zeit auf allen Plattformen in Battlefield 2042 reinschnuppern dürfen. Geplant ist die Aktion für den bevorstehenden Dezember.Wann Battlefield 2042 in das Aufgebot der Abonnements des Xbox Game Pass und EA Play rutscht, steht bislang nicht konkret fest. In der Videobeschreibung des jüngst veröffentlichten Entwickler-Updates finden wir lediglich die Information, dass der Titel künftig für EA Play-Mitglieder und Besitzer der Ultimate-Version des Xbox Game Pass verfügbar sein wird.Nach dem Start der dritten Saison, der schon bald erfolgen soll, werden wir im Zuge der kostenlosen Zugangsphasen sogar noch mit einem exklusiven Battlefield 2042-Willkommenspaket, das einige kosmetische Gegenstände sowie sofortigen Zugriff auf die Spezialisten Liz und Crawford aus Season 1 und 2 für uns bereithält. Die kostenlosen Testzeiträume finden an den folgenden Terminen statt Handelt es sich mit dem Gratis-Schnupperkurs um euren ersten Auftritt in Battlefield 2042, gibt es weitere gute Neuigkeiten: Während der kostenlosen Testphasen könnt ihr nicht nur die Stufen der Standard-Version des Battle Pass erklimmen, sondern auch den Premium Battle Pass ohne Schwierigkeiten erwerben, um auch in diesem weiter aufzusteigen.Fortschritte, die ihr dabei erzielt und Käufe, die während der Zeit von euch getätigt werden, sollen anschließend ganz einfach übernommen werden, solltet ihr euch für den Kauf von Battlefield 2042 entscheiden. Was euch darüber hinaus noch mit der dritten Saison von Battlefield 2042 erwartet, verraten wir euch an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen