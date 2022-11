Battlefield 2042: Alle neuen Infos zu Season 3 des Multiplayer-Shooters

Battlefield 2042: Das Klassensystem kehrt zurück

Sturmsoldaten: Nach Sprints sind Sturmgewehre schneller zum Feuern bereit

Nach Sprints sind Sturmgewehre schneller zum Feuern bereit Versorgunssoldaten: Zusätzliche Magazine für Leichte Maschinengewehre und mit einem Zweibein noch effizienter

Zusätzliche Magazine für Leichte Maschinengewehre und mit einem Zweibein noch effizienter Pioniere: Verbessertes Nachladeverhalten für Universalwaffen

Verbessertes Nachladeverhalten für Universalwaffen Aufklärer: Beim Zielen mit einem Scharfschützengewehr kann länger die Luft angehalten werden

Die weiteren Neuerungen von Season 3

Gratis-Wochenende, Game Pass und Zukunft

Auch gut ein Jahr nach Release ist Battlefield 2042 über seinen mehr als holprigen Launch noch nicht hinweggekommen. Inhaltlich bleibt DICE jedoch auf Kurs: Season 3 wird bald erscheinen.Passend dazu haben die Entwickler nun ihre Pläne für die kommende Saison vorgestellt , die mehr als nur reine Inhaltserweiterung ist. Wie auch schon in den beiden Seasons zuvor gibt es wieder neue Map-Reworks, aber dieses Mal wird zusätzlich ein Klassensystem ausgepackt.Die wohl größte Neuerung in Season 3 ist, dass Battlefield 2042 das Klassensystem aus früheren Serienteilen zurückbringt – allerdings ein ganzes Stück angepasst. Die bisherigen Specialists werden zukünftig in vier verschiedene Klassen eingeteilt, behalten aber zumindest ihre speziellen Fähigkeiten bei. Lediglich bei den Gadgets gibt es je nach Klasse bestimmte Einschränkungen.Bei den Waffen geht DICE einen Mittelweg: Jede Klasse kann weiterhin jede Waffe nutzen. Die einzelnen Klassen erhalten jedoch für bestimmte Waffen einen kleinen Vorteil:Zum Release von Season 3 wird das Klassensystem aber noch nicht fertig sein. Das soll erst mit dem Update 3.2 folgen, welches voraussichtlich Anfang 2023 erscheint.Zusätzlich zum Klassensystem wird Season 3 auch noch weitere Änderungen mit sich bringen. Da wären zum einen die nächsten Map-Reworks. Mit 3.1 erhält zuerst die Karte Manifest eine Überarbeitung, bei der die Wege zwischen den Flaggen verbessert und mehr Deckungen hinzugefügt werden.Mit Update 3.2 folgt dann das Rework für die Map Umbruch, bei dem DICE noch ein wenig mehr verändert. Zum einen werde ganze Kontrollpunkte entweder entfernt oder leicht verschoben, wodurch sich der Spielfluss besser anfühlen soll. Darüber hinaus bringen die Entwickler die Bohrinsel, die bisher sehr abseits gelegen war, etwas näher ans Schlachtfeld.Darüber hinaus wird Season 3 außerdem noch neue Vault-Waffen wie das leichte Maschingewehr XM8 und das Sturmgewehr A-91 ins Hauptspiel bringen. Zudem wird es eine komplett neue Multiplayer-Karte geben, die dieses Mal in Schweden liegen wird. Weitere Details sollen in Zukunft folgen.Mit Season 3 wird Battlefield 2042 zu guter Letzt den Gang in den Game Pass beziehungsweise EA Play antreten. Es wird außerdem auf allen Plattformen ein Gratis-Wochenende geben, bei der man der aktuellen Version des Multiplayer-Shooters noch eine Chance geben kann. Alle Infos dazu haben wir für euch in einer separaten News festgehalten Mit Season 3 ist Battlefield 2042 übrigens noch nicht abgeschlossen. Bekannt war bisher, dass es definitiv eine Season 4 geben wird, aber es geht sogar noch weiter. DICE gab bekannt, dass man bereits mit den Arbeiten an Inhalten begonnen hat, die nach Season 4 erscheinen werden.Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen