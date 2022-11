Battlefield 2042: Neue Map, neue Waffen und Specialist für Season 3 enthüllt

Battlefield 2042: Die neue Map Spearhead

Neue Waffen und ein neuer Panzer

Der neue Specialist: Zain

Map-Reworks und Rückkehr des Klassensystems

Neue Inhalte für Battlefield 2042 in Sicht: Schon bald startet die Season 3 des Multiplayer-Shooters. Darin erwartet euch unter anderem eine komplett neue Map und ein neuer Specialist.Schon vor kurzem hat EA einen kleinen Einblick in die Season 3 gewährt , aber noch keine Details zu den neuen Inhalten verraten. Das holt der Publisher mit Entwickler DICE nun nach und nennt auch einen Termin. Am 22. Dezember wird Battlefield 2042: Season 3 auf allen Plattformen starten.Herzstück der neuen Season, zumindest auf der rein inhaltlichen Seite, ist die neue Map Spearhead. Die bringt die Gefechte nach Schweden, genauer gesagt zu zwei Fabriken des fiktiven Konzerns Nordvik. Es ist übrigens das erste Mal in der Battlefield-Historie, dass die Reihe einen Abstecher nach Schweden macht.Aber zurück zu Spearhead: Die erwähnten Fabriken befinden sich inmitten der schwedischen Wildnis, weshalb es hier drumherum sehr viel dichtes Terrain gibt. Dort kommt es vor allem zu heftigen Gefechten zwischen Infanterie und Fahrzeugen, die um die begehrten Kontrollpunkte käpfen. In den Fabriken selbst werden hingegen vor allem Waffen mächtig sein, die auf kurze Distanz schnell und präzise sind.Neben der neuen Map gibt es auch ein kleines Upgrade für das eigene Arsenal. Zum einen gibt es den neuen Panzer EMKV90-TOR, der mit einer High-Tech Railgun und zwei verschiedenen Modi ausgestattet ist. Im Mobility-Mode fahrt ihr mit dem Panzer verhältnismäßig schnell über die Karte und könnt zugleich auch die Hauptkanone einsetzen. Im Siege-Mode hingegen wird der Panzer langsamer, dafür aber könnt ihr wesentlich schneller und präziser schießen und in der Theorie mehr Schaden verursachen.Während die Fahrzeug-Fraktion sich über einen neuen Panzer freuen darf, gibt es für Infanteristen gleich drei beziehungsweise sogar vier neue Waffen:Zudem wird das Waffenarsenal um das A-91 und das XM8 MLG erweitert, die beide aus Battlefield Portal den Sprung hinüber zu Battlefield 2042 schaffen.Ebenfalls neu in Season 3 von Battlefield 2042 ist der Specialist Rasheed Zain. Der ägyptische Soldat verlor bei einem Einsatz seine beiden Beine, aber lässt sich davon nicht aufhalten. Mit neuen Prothesen schließt er sich der No-Pat-Bewegung an und kämpft nun auf den Schlachtfeldern des aktuellen Battlefield-Spiels.Die Stärken von Zain liegen vor allem an der Frontlinie, denn er verfügt über eine enorm schnelle Lebensregeneration. Die wird automatisch aktiviert, sobald Zain einen Gegner tötet. Dadurch ist er vor allem in Closed-Quarter-Gefechten eine starke Option, um mehrere Feinde aufzuhalten.Darüber hinaus nutzt Zain einen Airburst Launcher, um Gegner, die sich hinter Deckungen verschanzen, hervorzulocken.Neben den neuen Inhalten wird Battlefield 2042 in Season 3 auch wieder zwei Map-Reworks erhalten. Dieses Mal sind Manifest und Umbruch von den Überarbeitungen betroffen, die dafür sorgen sollen, dass sich die Gefechte auf den Maps besser anfühlen. Während das Rework von Manifest bereits mit Update 3.1 erscheint, wird Umbruch erst mit 3.2 im kommenden Jahr eingeführt.Ebenfalls in Update 3.2 wird das Klassensystem in Battlefield 2042 zurückkehren. Wie sich die Operator diesbezüglich eingliedern und welche Änderungen noch anstehen, haben wir für euch bereits in einer separaten News zusammengefasst . Zudem bleibt es dabei, dass Battlefield 2042 mit Season 3 den Weg in den Game Pass beziehungsweise EA Play antritt Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen