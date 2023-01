Battlefield 2042: Rückkehr des Klassensystems und großes Map-Rework nächste Woche

Battlefield 2042: Das Klassensystem ist zurück

Sturmsoldat: Mackay, Dozer, Zain und Sundance mit dem Klassen-Gadget Med Pen und mehr Magazinen für Sturmgewehre

Mackay, Dozer, Zain und Sundance mit dem Klassen-Gadget Med Pen und mehr Magazinen für Sturmgewehre Pionier: Boris, Lis und Crawford mit dem Klassen-Gadget Repair Tool und einer höheren Genauigkeit mit LMGs

Boris, Lis und Crawford mit dem Klassen-Gadget Repair Tool und einer höheren Genauigkeit mit LMGs Versorgungssoldat: Falck, Irish und Angel mit dem Klassen-Gadget Defibrillator und einem schnelleren Ziehen von Maschinenpistolen

Falck, Irish und Angel mit dem Klassen-Gadget Defibrillator und einem schnelleren Ziehen von Maschinenpistolen Aufklärer: Paik, Rao und Casper mit dem Klassen-Gadget Insertion Beacon und einem ruhigeren Zielen mit Scharfschützengewehren

Neues Map-Rework: Umbruch





Breakaway is our most substantial map rework so far in #Battlefield 2042



Play next week with Update 3.2 🗺️ pic.twitter.com/l0C5iBXBX6



— Battlefield (@Battlefield) January 25, 2023