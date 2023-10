Battlefield 2042: EA lässt euch dieses Wochenende gratis spielen

Battlefield 2042: Kostenloses Testwochenende für all jene, die keine Lust auf das neue CoD haben

Diesteht uns schon dieses Wochenende bevor und wie immer sind Fans aus aller Welt Feuer und Flamme für den kommenden Ableger der populären Shooter-Reihe. Wer mit dieser noch nie so recht etwas anfangen konnte, für den hataber eine passendeHabt ihr keine Lust, die freien Tage auf den Maps des neuen CoD zu fristen, aber könntet euch durchaus vorstellen, euch mal wieder den fulminanten Feuergefechten eineshinzugeben? Dann habt ihr Glück, denndürft ihr für kurze Zeit ebenfalls kostenlos daddeln.Klar, mit dem Start der offenen Beta-Phase von Call of Duty: Modern Warfare 3 wird Activision wohl wieder einige CoD-Fans vor die Bildschirme fesseln, die bereits vor dem Release im kommenden Monat einen Blick in den neuesten Serienteil werfen wollen. Doch gerade das über die vergangene ZeitBattlefield 2042 dürfte euch – wenn es auch mit einem etwasdaherkommt – zusagen, sofern euch der Hype um MW3 kalt lässt. Bei Steam könnt ihr es jetzt für kurze Zeit zocken, ohne dafür einen Cent bezahlen zu müssen.Apropos Verbesserungen: Während die Battlefield-Community zunächst so gar nicht von den Entscheidungen der Entwickler angetan war, etablierte Features wie daszu entfernen oder die gewohntedurch ein Roster aus völlig neuen Spezialisten zu ersetzen, tat EA in den Monaten seit dem Launch des Spiels einiges dafür, die Herzen der Fans zurückzuerobern. So brachte man beispielsweiseund darüber hinaus versorgte man Battlefield 2042 mit einschneidendenund, anstatt es einfach so vor sich hindümpeln zu lassen.Dies dürfte einige Spieler überrascht haben, immerhin machten noch im vergangenen Jahrdie Runde, dassreduziert hätte. Demder Publisher jedoch vehement, wenn man sich auchBeimder Reihe handeln – was unser Redakteur Sören davon hält,aber einmal selbst. Um Battlefield 2042 kostenlos zu spielen, habt ihr nochZeit – dann schließen sich die Türen bei EA wieder und ihr müsst Geld für den Titel auf den Tisch legen, sollte es euch angefixt haben.Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen