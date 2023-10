Battlefield 2042: Spielerzahlen nach Gratis-Wochenende auf Steam fast auf dem Höchststand

Battlefield 2042: Am Gratis-Wochenende fast so viele aktive Spieler wie zum Launch auf Steam

Trotz oder gerade aufgrund der Tatsache, dass die Multiplayer-Beta des kommendenan diesem Wochenende über die Bühne ging, durfte auchin den letzten Tagen die Aufmerksamkeit von Shooter-Fans auf sich gezogen haben.Wer sich nämlich nach einer Alternative zum altbewährten CoD umgesehen hat, der hatte Glück:öffnete ebenfalls die Pforten und ließ uns amin Battlefield 2042 reinschnuppern. Und die Gelegenheit ließen sichSpielerzahlen zufolge nur wenige Spieler entgehen.Wie unter anderem PCGamesN feststellte, erreichte der eher verschmähte Multiplayer-Shooter in den vergangenen Tagen mitSpielern ( via SteamDB) auf Valves Plattform fast seinen bisherigen Höchststand an gleichzeitigen Spielern. Dieser lag kurz nach der Veröffentlichung von Battlefield 2042 im Jahrbei 105.397 Spielern, die sich in den fulminanten First Person-Feuergefechten das Blei um die Ohren schossen.Dies ist eine durchaus beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass der Shooter bereits von vielen enttäuschten Battlefield-Fanswurde. Doch auch abgesehen vom Gratis-Wochenende gab sich EA in den letzten Monaten alle, den einst guten Ruf der Reihe wiederherzustellen., neue Karten sowie die brandneue Spezialistenrolle dürften zur Verbesserung maßgeblich beigetragen haben.Dass das Genre sich ganz allgemeinerfreut, zeigen nicht nur die jüngsten Spielerzahlen von Battlefield 2042. Auch der Hype rund um das, sich von seiner Optik her doch stark unterscheidende,, welches in letzter Zeit ebenfalls viele Shooter-Fans vor die Bildschirme fesseln konnte.Der Genre-Primussollte sich also nicht all zu sicher fühlen, immerhin dürfte Electronic Arts aus seinen Fehlern gelernt haben und sich künftig gut überlegen, was man, auch, wenn seinwohl noch in weiter Ferne liegt. Immerhin handelte es sich bei Battlefield 2042 schon um eine Art, verrät er uns in seiner passenden Kolumne.Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen