Battlefield 2042: Season 7 für März 2024 mit neuen Maps angekündigt

Wie geht es mit Battlefield weiter?

Den Release vonhaben Dice und Electronic Arts gehörig in den Sand gesetzt, aber zumindest den Multiplayer-Shooter nicht völlig aufgegeben. Auch in diesem Jahr wird das jüngste Franchise-Mitglied noch mitversehen.Immerhin haben sich diemittlerweile auf einem keineswegs herausragenden, aber halbwegs soliden Niveau eingependelt. Und da das nächste Battlefield noch etwas auf sich warten lässt, wird Battlefield 2042 dieses Jahr noch dieerhalten, wie Dice jetzt bekanntgegeben hat.Ausführliche Details oder einen Trailer zur Saison 7 von Battlefield 2042 gibt es aktuell noch nicht. Auf Twitter hat Dice aber in einer Roadmap bereits einen ungefährenverraten sowie Ausblick auf die kommenden Inhalte gegeben. Das Highlight sind gleich, wovon eine einem ersten kleinen Teaserbild zufolge in Chile angesiedelt ist. Starten soll die Season 7 übrigens im März 2024, ein genauer Termin wird noch folgen.Allerdings wird Battlefield 2042 bis dahin nicht stillstehen. Stattdessen wird die aktuell noch laufende Saison 6 um zwei Monate erweitert und erhält zwei weitere Patches., aktuell für den 30. Januar geplant, wird verschiedene Quality-of-Live-Änderungen implementieren sowie dasam 6. Februar ins Spiel bringen.Am 20. Februar folgt dann noch, welches erneut ein paar Quality-of-Live-Verbesserungen an Bord hat. Zudem startet dasund der Control-Spielmodus wird zurückgebracht. Im März wird schlussendlich, sofern zwischendurch nichts mehr schief geht, die Season 7 für Battlefield 2042 eingeläutet.Ob es nach der Saison 7 für Battlefield 2042 noch weitergeht, bleibt derweil unbeantwortet. Vorstellbar wäre es allerdings, denn einist zwar in Arbeit, aber bisher noch nicht offiziell enthüllt. Bekannt ist lediglich, dass das Franchise mittlerweile von Vince Zampella, dem Gründer des-Entwicklers Respawn Entertainment, geleitet wird undDarüber hinaus hat EA im September 2023 verraten, dass sich nicht nur Dice um die Marke kümmern wird. Stattdessen sind auch die Studios Ripple Effect, Ridgeline und. Wann dieseswird, ist aber derweil noch gänzlich offen.