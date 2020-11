ICBM: Ausbruch des dritten Weltkriegs auf dem PC

Forschen und produzieren: Kümmern Sie sich um die Erforschung neuer Technologien sowie um die Etablierung effektiver Produktionsketten für Ihr nukleares Arsenal. Legen Sie Ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung neuer Technologien oder auf Massenproduktion basierend auf Ihrem aktuellen Wissensstand? Großes strategisches Geschick ist vonnöten, um die richtigen Technologien zu erforschen und eine ausgewogene Streitmacht zu bilden, die verschiedensten feindlichen Taktiken etwas entgegenzusetzen hat.

Viele Wege führen zum Sieg: In ICBM können Sie jede Partie nutzen, um neue Strategien auf den Prüfstand zu stellen. Werden Sie versuchen, die Verteidigung Ihrer Feinde mit Interkontinentalraketen zu überlasten, oder setzen Sie lieber auf Bomber, um große Mengen an Bomben abzuwerfen? Was, wenn es sinnvoller ist, Atomraketen mit U-Booten abzufeuern, die Sie dort in Stellung gebracht haben, wo es der Feind am wenigsten erwartet? Auf diese und noch viel mehr Strategien können Sie zurückgreifen, um den Sieg zu erringen. Das Spiel bietet 20 Einheitentypen, 12 Atomwaffenarten und 44 Technologien, die es zu erforschen gilt.

Passen Sie die Spielgeschwindigkeit an ihren Spielstil an: Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre nächsten Aktionen sorgfältig zu planen, oder greifen Sie Ihre Gegner so schnell wie möglich an - die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Erhöhen Sie für einen kurzen und schmerzlosen Atomkrieg die Kontaminationsgeschwindigkeit oder verringern Sie sie, um für einen scheinbar nicht enden wollenden Albtraum zu sorgen. In ICBM können Sie jederzeit die Spielgeschwindigkeit an Ihren Spielstil anpassen.

Schmieden Sie (dauerhafte?) Bündnisse: Greifen Sie auf Diplomatie zurück, um strategische Vorteile zu erhalten. Teilen Sie Informationen, Technologien oder sogar die Standorte Ihrer Atomraketen mit Ihren Verbündeten, um gemeinsame Feinde effektiv zu bekämpfen. Beachten Sie jedoch, dass Bündnisse nicht für immer Bestand haben müssen und Sie sich letzten Endes womöglich mit den Angriffen Ihrer einstigen Bündnispartner konfrontiert sehen werden.

Angriffspläne erstellen, speichern und ausführen: Verringern Sie das Micromanagement, indem Sie auf den Angriffsplaner zurückgreifen, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Angriffe im Vorfeld genau festzulegen. Sie können bestimmte Gebäude, Einheiten und Städte ins Visier nehmen und den Start Ihrer Interkontinentalraketen zeitlich aufeinander abstimmen, um die Verteidigung Ihrer Feinde zu überlasten.

Online-Mehrspielermodus: Bestreiten Sie mit anderen menschlichen Spielern Mehrspielerpartien und messen Sie sich mit ihnen in Modi wie "Jeder gegen jeden", "Feste Teams" oder "Koop", um Ihr ELO-Rating zu verbessern und in der Rangliste ganz nach oben zu klettern.

Vollständige Modding-Unterstützung: Sie haben tolle Ideen für noch mehr Abwechslung? Dank vollständiger Modding-Unterstützung können Sie in ICBM mit Leichtigkeit die Karten, Einheiten, Technologien, Regeln, grafischen Elemente usw. ändern oder neue Inhalte hinzufügen.

Am 17. November 2020 haben Slitherine und SoftWarWare das vom Filmklassiker WarGames - Kriegsspiele inspirierte und einen unausweichlichen Atomkrieg heraufbeschwörende Echtzeit-Strategiespiel ICBM ab 15,11€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht . Der Download via Slitherine Store Steam und GOG kostet jeweils 16,79 Euro. Fünf Prozent der Einnahmen gehen via K-Project an die Unterstützung zukünftiger Indie-Strategie-Spiele. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 72 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,3 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "ICBM ist ein Echtzeitstrategiespiel, das nukleares Wettrüsten und einen unausweichlichen Atomkrieg simuliert. Erforschen Sie neue Technologien und stocken Sie Ihr Atomwaffenarsenal auf, um mit einer Kombination aus Schiffen, Flugzeugen und Raketen Ihre Feinde mitten ins Herz zu treffen, indem Sie ihre Städte angreifen, während Sie gleichzeitig Ihre eigene Bevölkerung vor Schaden bewahren.Übernehmen Sie die politische und militärische Führung über einen ganzen Kontinent und wappnen Sie sich für einen globalen Atomkonflikt. Ihre Aufgabe ist es, Ihre Feinde gänzlich zu vernichten, während Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um feindliche Vergeltungsschläge gegen Ihre friedliebende Bevölkerung zu verhindern."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer