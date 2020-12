Say No! More: Neinsager sagen erst später nein

Nein, nein, das wird nichts mehr mit Say No! More . Zumindest nicht in diesem Jahr, denn Thunderful Publishing und Entwickler Studio Fizbin haben bekanntgegeben, dass ihr Neinsager-Spiel aufs Frühjahr 2021 verschoben wird. Dann erscheint das narrative "One-Button-Game on Rails", also ein Ein-Knopf-Spiel auf Schienen, für Nintendo Switch, PC (Steam), Mac und iOS.Die Entwickler hätten trotzdem fleißig am Spiel geschuftet, um eine "atemberaubende" Zahl an Dingen zu finden, zu denen man nein sagen kann.Studio Fizbin: '"In einer Welt, in der das Wort "Nein!" so gut wie verbannt ist, beginnt man ein Praktikum in einem Unternehmen, das von arroganten Leuten geführt wird. Jeder ist davon überzeugt, dass der Wert einer Person nur durch ihre Berufserfahrung definiert wird. Und die bekommt man natürlich nur durch ein regelmäßiges "Ja" sagen. Nachdem man von Kollegen und Vorgesetzten schikaniert und als "Ja"-Puppe benutzt wurden, findet man eine alte Selbsthilfekassette mit dem Titel Say No! More. Zusätzlich zu den hilfreichen Hinweisen von Coach, dem "Nein!"-Experten, motivieren treibende Lieder dazu, endlich "Nein!" zu sagen. Wenn ihr mehr Kassetten findet, wird das "Nein!" stärker, lauter und größer!"'Letztes aktuelles Video: StoryTrailer