Saint Kotar: Kroatisches Horrorabenteuer erfolgreich auf Kickstarter finanziert

Aktualisierung vom 22. Juli 2020, 08:07 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. Juni 2020, 09:56 Uhr:

Wenige Tage vor Ende der Kickstarter-Kampagne hat Saint Kotar das Finanzierungsziel von 39.000 Euro erreicht . Aktuell haben 991 Unterstützer 42.885 Euro zugesagt und somit auch das erste Zusatziel (Konsolenumsetzungen) geknackt Die Kampagne für das psychologische Horror-Adventure endet nach einer einwöchigen Verlängerung am Samstag, den 25. Juli um 09:00 Uhr.Die kroatischen Entwickler Red Martyr Entertainment haben eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres psychologischen Horror-Adventures Saint Kotar gestartet, in dem das kleine Städtchen Sveti Kotar zum Schauplatz einer makaberen Mordserie wird, die in Verbindung mit Teufelsanbetung und Hexerei zu stehen scheint. Bis zum 18. Juli 2020 sollen durch die Schwarmfinanzierung 39.000 Euro eingesammelt werden. Aktuell haben 354 Unterstützer 10.887 Euro zugesagt.Auf Steam kann bereits ein kostenloser Prolog namens Saint Kotar: The Yellow Mask heruntergeladen werden, der bis dato "sehr positiv" bewertet wurde und von den Machern folgendermaßen beschrieben wird: "Saint Kotar: The Yellow Mask ist ein kostenloser Prolog des vollständigen Spiels Saint Kotar. Es geht um mysteriöse Ereignisse, die einer makabren Serie von Morden vorausgehen, die angeblich mit Teufelsanbetung und Hexerei zu tun haben. Du spielst zwei faszinierende Charaktere, Benedek Dohnany und Nikolay Kalyakin, um eine fesselnde und verzweigte Geschichte in der kleinen, ländlichen Stadt Sveti Kotar zu entwirren. Deine Handlungen und Worte beeinflussen die Handlungsstränge, die du erlebst, und die Charaktere, denen du an diesem dunklen Ort begegnest, der von Qual und Trauer geplagt ist."Für das fertige Spiel, das im August 2021 erscheinen und bis zu 20 Stunden Spielzeit bieten soll, werden auf der offiziellen Website mehr als 70 erkundbare Schauplätze sowie eine vollständige Vertonung der Dialoge versprochen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Video