Kingdom Hearts: Melody of Memory: Die musikalische Reise beginnt im November

Das Rhythmus-Actionspiel Kingdom Hearts: Melody of Memory wird am 13. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, wie Square Enix und Disney bekannt geben. Spieler, die den Titel bis zum 31. Dezember 2020 im PlayStation Store bestellen, sollen zusätzlich ein spezielles PS4-Design erhalten. Vorbestellungen sind bislang allerdings nur via Microsoft Store und eShop sowie Square Enix Store ( PS4 Switch ) möglich. Der Preis beträgt jeweils 59,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "Mit über 140 Tracks und 20 Charakteren bietet KINGDOM HEARTS Melody of Memory Fans die Gelegenheit, ihre Lieblingsmomente der Serie auf ganz neue Art zu erleben. Spieler reisen durch wundervolle Disney-Welten und verbünden sich mit bekannten Disney-Charakteren, während sie die unvergessliche Musik der KINGDOM HEARTS-Reihe sowie zeitlose Tracks aus Disney-Klassikern genießen.Egal ob alleine oder mit Freuden und Familie, im lokalen Koop oder im Online-Mehrspielermodus können Spieler schwierige Gegner und Bosse bezwingen, um den höchsten Rang zu erreichen. Mit drei verschiedenen Spielstilen und Schwierigkeitsgraden findet jeder sein perfektes Spielerlebnis. Spieler können die Melodien mit einer einfachen Steuerung genießen oder ihr Talent in einer ultimativen Show mit fordernden Kombos unter Beweis stellen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer