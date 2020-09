Kingdom Hearts: Melody of Memory: Switch-Umsetzungen älterer Teile nicht (länger) geplant

Mit Kingdom Hearts: Melody of Memory wird im November erstmals ein Spiel der bekannten Reihe für Switch erscheinen. Könnte die Veröffentlichung vielleicht den Startschuss dafür markieren, in Zukunft weitere Titel aus dem Universum auf Nintendos Konsole zu erleben? Dieser Frage ging auch Nintendo Enthusiast im Interview mit dem Serienschöpfer Tetsuya Nomura nach, doch die Antwort dürfte den Switch-Fans nicht gefallen:Wie Nomura einräumt, verfolgte man bei Publisher Square Enix tatsächlich Pläne für die Umsetzung älterer Spiele aus der Reihe, doch entschied man sich am Ende dagegen und führte als Grund die zu hohen technischen Hürden an. Details dazu nennt er zwar nicht, doch spekuliert DualShockers , dass die Limitierungen des Speichers und insbesondere die beschränkten Kapazitäten der Switch-Cartridges eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben könnten.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer