Kingdom Hearts: Melody of Memory: Demo ab dem 15. Oktober erhältlich

Die bereits im Vorfeld angekündigte Demo zum Musikspiel Kingdom Hearts: Melody of Memory ( ab 58,19€ bei vorbestellen ) hat jetzt ein konkretes Datum: Ab dem 15. Oktober darf man den Ableger der Rollenspiel-Saga ausprobieren, der mit einer Reihe aus Songs aus dem Spiele-Universum und auf Rhythmus ausgelegten Spielelementen mehr Gemeinsamkeiten mit einem Musikspiel im Stil von Avicii: Invector oder Theatrhythm aufweist.Kingdom Hearts: Melody of Memory erscheint am 13. November für PS4, Xbox One und Switch. Neben der digitalen Version soll es zumindest auf Switch auch eine physische Variante im Handel geben.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer