Quasar Interactive arbeitet derzeit am Survival-Horror-Spiel Do Not Open , das im Rahmen der spanischen " PlayStation Talents "-Initiative ins Leben gerufen wurde und Anfang 2021 exklusiv für PlayStation VR erscheinen soll. Wann genau, wolle man "bald" verraten.Im Spiel schlüpft man in die Rolle des Zoologen und Epidemiologen Michael J. Goreng, der zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter in seinem eigenen Haus festgehalten wird. Dort muss er sich sowohl paranormalen Aktivitäten als auch Rätselaufgaben in Escape-Room-Manier stellen, während er von einer finsteren Präsenz beobachtet wird. Speichermöglichkeiten soll es keine geben und die Zimmer sich nach jedem Spiel verändern. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer