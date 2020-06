The Life and Suffering of Sir Brante: Mehrere Dekaden umspannendes Story-Rollenspiel angekündigt

Am Wendepunkt der Zeit - Das Leben eines jeden imperialen Bürgers ist durch seine Herkunft vorherbestimmt. Die Götter, bekannt als Heilige Zweifaltigkeit, haben diese Wahrheit der Welt auferlegt und die Sterblichen in Stände unterteilt. Die Adeligen herrschen und lenken die weltlichen Geschicke, die Geistlichen führen die Gläubigen auf den einen wahren Weg und die Menschen von niederer Geburt darben in einem Leben voller Leid und Mühsal für den Ruhm des Imperiums. Du könntest dein Schicksal akzeptieren, ohne es je zu hinterfragen, doch es liegt auch in deiner Macht, die kosmische Ordnung, die alles zusammenhält, außer Kraft zu setzen.

Deine Entscheidungsfreiheit ist keine Illusion - Das Spiel ist in Kapitel unterteilt und entfaltet seine Handlung abhängig von den Taten und erworbenen Fertigkeiten des Spielers sowie anderen auf das Geschehen einwirkenden Faktoren, die bei jedem Spieldurchgang eine einzigartige Geschichte formen. Jede Entscheidung auf deiner gesamten Reise durchs Leben hat Folgen und du musst für dein Handeln die Verantwortung übernehmen. Wirst du deine Familie und andere dir nahestehende Menschen beschützen, den Willen des Imperators durchsetzen und es dabei zu Wohlstand bringen oder versuchen, die Welt so zu verändern, wie du es als richtig erachtest? Triff deine Wahl, aber sei dir stets dessen bewusst, dass niemand vor den Irreführungen durch Stolz und Ehrgeiz gefeit ist.

Kämpfe für dein Leben - Als Einzelner ist man in diesem Reich alles andere als allmächtig, doch mit deiner Hilfe wird Sir Brante womöglich zu einem Menschen, der jede Prüfung zu meistern vermag, die das Schicksal ihm auferlegt, um schließlich vielleicht sogar die Gesetze neu zu schreiben, denen diese Welt unterliegt! Entwickle und schule deinen Charakter, indem du Eigenschaften wie Entschlossenheit, Feingefühl und Beharrlichkeit verbesserst. Alle Fertigkeiten des Helden, die er zum Teil bereits in der Kindheit erlangt, wirken sich auf seine Persönlichkeit, Weltanschauung und Beziehungen aus und eröffnen ihm dadurch wiederum neue Talente und mögliche Handlungsstränge.

Finde deinen eigenen Weg - Der erste vollständige Spieldurchgang kann sich über mehr als 20 Stunden erstrecken! Die unzähligen sich verzweigenden Handlungsstränge, die Einfluss auf die sich mehr und mehr entfaltende Geschichte nehmen, machen jeden Durchgang zu einem einzigartigen Spielerlebnis: Werde ein vornehmer Richter, erlerne die Wege der Inquisition, plane als Mitglied einer Geheimgesellschaft eine Revolution oder verfolge völlig andere Ziele. Sei mutig, dann wird sich das Schicksal deinem Willen beugen!

Im Diesseits und im Jenseits - Dank des Reinkarnationssystems verliert der Spieler bei seinem Tod nicht seine Erfahrung, sondern bewertet seine Taten aus dem letzten Leben und zieht entsprechende Schlüsse, um seine Vorgehensweise für das nächste Leben anzupassen. In diesem Spiel übernimmst du nicht nur die Kontrolle über dein Leben, sondern auch über dein Ableben, um in diesem Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt letzten Endes alles in die Waagschale zu werfen!

Entwickler Sever Studio und Publisher 101XP haben das narrative Rollenspiel The Life and Suffering of Sir Brante für PC angekündigt. Einen angepeilten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, aber auf Steam kann man den mehrere Jahrzehnte umspannenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "'The Life and Suffering of Sir Brante' ist ein storylastiges RPG mit einer Handlung, die auf den Tagebuchseiten des Hauptcharakters zum Leben erweckt wird. Tauche ein in eine schonungslose Welt, in der jeglicher Widerspruch brutal unterdrückt wird, und erlebe die Geschichte eines Menschen, der es wagt, die bestehende Ordnung infrage zu stellen. Begib dich auf eine lebenslange Reise und reife zu einer Persönlichkeit heran, die ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen vermag... Vergiss dabei jedoch nicht, dass die Freiheit immer ihren Preis hat.Das Leben im Großreich Arknia ist hart, und aufgrund deiner Herkunft ist dir das härteste Schicksal beschieden. Du bist ein Gemeiner ohne Rechte und ohne Titel. Um deiner wahren Bestimmung zu folgen und als rechtmäßiger Erbe das Vermächtnis der Familie Brante zu beanspruchen, musst du dich über starre Traditionen und Vorurteile hinwegsetzen. Begib dich auf eine lebenslange Reise von der Geburt bis hin zum endgültigen Tod. Überstehe unruhige Zeiten, meistere die Widrigkeiten des Lebens und triff viele schwierige Entscheidungen. Jede einzelne Entscheidung wirkt sich nicht nur auf den Protagonisten, seine Familie und andere ihm nahestehende Personen aus, sondern könnte letztendlich sogar das Imperium in seinen Grundfesten erschüttern."