Fishing: North Atlantic: Die Fischkutter laufen im August aus

Im August 2020 wollen Misc Games ihre Fischerei-Simulation Fishing: North Atlantic für PC veröffentlichen . Auf Steam kann man den Nachfolger von Fishing: Barents Sea bereits auf die Wunschliste setzen. Zum Stapellauf soll ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt werden, Besitzer des Vorgängers sollen nochmals zehn Prozent Preisnachlass erhalten."Wir freuen uns, dass wir uns dem Ende der Entwicklungsphase für Fishing: North Atlantic nähern", so Yasemin Hamurcu von Misc Games. "Unsere begeisterte Fangemeinde von Fishing: Barents Sea hat nach einem Nachfolger gesucht, und wir möchten Ihnen mit atemberaubenden Grafiken, einer Vielzahl von Fangmethoden und Fischarten, dynamischen Fischlebensräumen und Marktpreisen genau das bieten, was Sie wollen. Sie werden so nah am Leben eines Fischers auf hoher See sein, wie die meisten von Ihnen niemals wieder kommen werden!"Spielbeschreibung des Herstellers: "Steigen Sie erneut auf den Kapitänsstuhl, diesmal in den majestätischen kanadischen Gewässern von Nova Scotia, und trotzen Sie der hohen See über sechs realgetreue Häfen und Fischlebensräume herum auf der Suche nach dem Gold des Ozeans! (...) Planen Sie den Verlauf Ihrer Fischerkarriere das ganze Jahr über - trotzen Sie Regen und Schnee, während Sie nach den besten Fangzonen suchen, und behalten Sie dabei Ihre Fangquoten stets im Auge. Fishing: North Atlantic bietet eine große Auswahl an 25 handgefertigten Booten, neue Wettersystemen mit verbesserten atmosphärischen Effekten und allen neuen Fangmethoden wie Harpunen und pelagischen Langleinen. Die neue fortschrittliche Fisch-KI erfordert die Verwendung von GPS und Sonar, um die Bewegung Ihrer Beute abhängig von Wetter und Wassertemperaturen zu verfolgen. Beginnen Sie mit dem Harpunieren von Schwertfisch und Thunfisch und arbeiten Sie sich bis zu den pelagischen Langleinen vor, um Schneekrabben oder Hummer zu fangen und das Leben als Tiefseefischer zu erleben, ohne nass zu werden!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer