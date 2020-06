Just Die Already: Skurriles Sandbox-Abenteuer des Goat-Simulator-Designers rückt näher

Screenshot - Just Die Already (PC) Screenshot - Just Die Already (PC) Screenshot - Just Die Already (PC) Screenshot - Just Die Already (PC) Screenshot - Just Die Already (PC) Screenshot - Just Die Already (PC) Screenshot - Just Die Already (PC) Screenshot - Just Die Already (PC)

Noch diesen Sommer wollen Goat-Simulator -Designer Armin Ibrisagic und sein neues Entwicklerstudio DoubleMoose Games ( Animal Super Squad ) zusammen mit Publisher Curve Digital Just Die Already für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man die physikbasierte Senioren-Action bereits auf die Wunschliste setzen. Eine kostenlose Demo steht dort ebenfalls zum Download bereit.Letztes aktuelles Video: Demo TrailerIn der Spielbeschreibung heißt es: "Just Die Already ist ein Sandbox-Spiel voller alter Knacker und Chaos, von den Designern von Goat Simulator. Du bist ein alter Rentner in einer nahen Zukunft, in der die Leute keine Kinder mehr kriegen. Niemand zahlt deine Rente, weil die undankbaren Millennials lieber zocken als arbeiten. Weil kein Mensch für deinen Lebensunterhalt aufkommt, musst du dich wie alle anderen alten Leute ganz allein durchschlagen. Wie wirst du in einer Welt überleben, die nur darauf wartet, dass du endlich abkratzt? Dazu kommt noch, dass du gerade aus deinem Altenheim geworfen worden bist. Jetzt bleiben dir nur noch gefährliche Herausforderungen und die Suche nach Pensionstickets, um dir kostenlose Pflege organisieren zu können. Wenn dir schon alle den Tod wünschen - willst du das Leben nicht noch ein wenig genießen?"Wem das noch nicht verrückt genug ist, sollte sich vielleicht noch dieses als Death-Stranding -Parodie produzierte Video zu Just Die Already ansehen: