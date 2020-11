Handball 21: Handball-Simulation im Trailer

Nacon und Eko Software zeigen Handball 21 im folgenden "Spielszenen-Trailer". Die Handball-Simulation wird ab dem 13. November für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein. Die Entwickler heben jedenfalls hervor, dass erstmalig für die Animationen der Spieler "Motion Capturing" eingesetzt wurde."In der Offensive können Taktiken und Spielzüge einfach mit den Richtungstasten gewechselt werden. In der Defensive müssen die Spieler die gesamte Verteidigungslinie steuern und aufmerksam sein, um Gegentore zu verhindern. (...) Fans können ihr Lieblingsteam aus 129 Teams, die in acht europäischen Ligen (inklusive der französischen D1- und D2-Ligen) spielen, auswählen - mit insgesamt 2.299 offiziellen Athleten", schreibt der Publisher."Ebenfalls gibt es drei Spielmodi, in denen der Sport auf verschiedene Weise erlebt werden kann. In My Team können Spieler die Ausrüstung von Handballspielern und Mannschaften anpassen. Im Solo-Modus kann mit der in My Team angepassten Mannschaft gespielt werden - inklusive Rekrutierung, um das Team weiter auszubauen und an die Spitze zu führen. Im Liga-Modus wird ein bestehendes Team ausgewählt und durch eine ganze Saison geführt. Der Multiplayer-Modus schließlich ermöglicht Matches mit Freunden - lokal wie auch online."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer