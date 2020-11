Handball 21: Saisonauftakt auf PC, PS4 und Xbox One

Eine beeindruckende Anzahl offizieller Inhalte - mit 2.299 im Spiel enthaltenen offiziellen Spielern

Innovatives Gameplay, das den Sport realistisch darstellt, authentisches Taktik-Management inklusive

Mehrere Spielmodi: My Team für das Erstellen des eigenen Teams, Solo-Modus für das Verwalten eines Teams von A bis Z, Liga-Modus für den Kampf um die größte aller Trophäen und Multiplayer-Modus für Matches mit Freunden

Neue und verbesserte KI, die auch anspruchsvollen Gamern eine Herausforderung bietet

Am 12. November 2020 haben Nacon und Eko Software Handball 21 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Handball-Simulation ist als Download via Steam PlayStation Store und Microsoft Store sowie als Boxversion im Handel erhältlich. Auf Steam wird noch bis zum 19. November ein Launch-Rabatt von den 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (31,99 Euro statt 39,99 Euro).Der Hersteller schreibt: "Mit Handball 21 kehrt der Sport auf die Tagesordnung zurück. Basierend auf dem Feedback von Fans des Franchise hat Eko Software eine noch fortschrittlichere und detailgetreuere Umsetzung einer der beliebtesten Sportarten entwickelt. Mit besserer Grafik, Motion Capturing-Animationen und aufgewertetem Gameplay erleben die Spieler die ganze Spannung ihrer liebsten Sportart.Während der Zeit der Lockdowns, in der die echten Spiele hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden, bietet der neue Titel eine hervorragende Gelegenheit, spannende Matches mit den liebsten Spielern und Teams zu erleben. Handball 21 enthält 129 Teams aus acht europäischen Ligen mit insgesamt 2.299 offiziellen Athleten, wie Nikola Karabatic, Fabian Wiede und Mikkel Hansen, die detailgetreu im Spiel nachgebildet wurden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer