Bloodstained: Curse of the Moon 2: Klassische 2D-Action mit 8-Bit-Ästhetik und mehreren Spielfiguren

Bei der New Game+ Expo ist Bloodstained: Curse of the Moon 2 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt worden. Das Spiel wird "demnächst" nur in digitaler Form erscheinen.Im zweiten Teil muss sich Zangetsu (Schwertkämpfer aus dem Fernen Osten) den Weg zur dämonischen Festung freikämpfen. Diesmal ist er aber nicht alleine unterwegs. Er bekommt Unterstützung von den spielbaren Charakteren Dominique (Exorzistin), Robert und Hachi. Abermals soll klassische 2D-Action mit 8-Bit-Ästhetik geboten werden. Auch die "Multi-Szenario-Struktur" des vorherigen Titels soll zurückkehren. Die Geschichte stammt nicht aus der Feder von IGA (Koji Igarashi), wurde aber von ihm abgesegnet.