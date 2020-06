Bloodstained: Curse of the Moon 2: Wird am 10. Juli erscheinen

Screenshot - Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PC) Screenshot - Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PC) Screenshot - Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PC) Screenshot - Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PC) Screenshot - Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PC)

Nach der Ankündigung von Bloodstained: Curse of the Moon 2 vor wenigen Tagen ist auch der Releasetermin nachgereicht worden. Das klassische 2D-Actionspiel mit 8-Bit-Ästhetik und mehreren Spielfiguren wird am 10. Juli 2020 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Der US-Preis beträgt 14,99 Dollar. Ein Euro-Preis steht noch nicht fest. Inti Creates : "Curse of the Moon 2 enthält drei brandneue spielbare Charaktere, einschließlich der Exorzistin Dominique. Außerdem sind alle Charaktere aus dem Originalspiel Curse of the Moon spielbar! Mit jedem neuen Charakter werden Spieloptionen, Fertigkeiten und Wege hinzugefügt, die zahlreichen Spiellevels abzuschließen. Darüber hinaus können Spieler im lokalen 2-Spieler-Koop-Modus zum ersten Mal in der Serie Dämonenjäger-Duos erstellen! Spiele gemeinsam mit Freunden, kombiniere die Stärken zweier verschiedener Charaktere und bezwinge die Levels auf viele neue und aufregende Arten!"Letztes aktuelles Video: Zweiter Trailer