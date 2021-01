Ys 9: Monstrum Nox: Demo für PS4 im PlayStation Store zum Download

Gefürchtete Beschützer: Spiele als eines von sechs berüchtigten Monstrums, jedes mit eigenen einzigartigen Fähigkeiten, beispielsweise das Erklimmen von Wänden und das Entdecken von versteckten Objekten.

Die Welt umgeben von Mauern: Erkunde die riesige Stadt, helfe den Dorfbewohnern und betrete die Grimwald Nox

Die Stärken der Nacht: Sei mit Flash Dodge und Flash Guard immer einen Schritt schneller als deine Gegner. Passe deinen Kampfstil mit neuen Spielmechaniken an."

NIS America hat still und heimlich eine Demo von Ys 9: Monstrum Nox im PlayStation Store für PlayStation 4 veröffentlicht. Die Demo kann hier runtergeladen werden (Sprachausgabe: Englisch und Japanisch; Texte: Englisch und Französisch). Der Suchbegriff bzw. der Titel im PlayStation Store lautet "Ys IX: Monstrum Nox Demo".Beschreibung: "Erhalte in dieser Demo von Ys IX: Monstrum Nox einen Einblick in die geheimnisvolle Stadt Balduq. Wähle aus einem von zwei wichtigen Standorten, erkunde die Umgebung und experimentiere mit neuen Gifts und Monstrums, bevor das vollständige Abenteuer beginnt."Das Rollenspiel japanischer Bauart wird am 5. Februar 2021 zunächst für PlayStation 4 erscheinen. Die Versionen für PC und Switch folgen im Sommer 2021.NIS America: "Der berühmte Abenteurer Adol 'The Red' Christin und sein Begleiter Dogi kommen in Balduq an, einer Stadt, annektiert durch das Romun Empire. Bevor Adol allerdings überhaupt einen Fuß in die Metropole setzen kann, wird er festgenommen. Während seiner Gefangenschaft trifft er auf Aprilis, die ihn in ein Monstrum verwandelt, ein Wesen mit übernatürlichen Kräften und exorzistischen Fähigkeiten. Adol muss sich mit weiteren Monstrums verbünden, um die furchterregenden Gefahren zu bekämpfen, die aus der geheimnisvollen Dimension Grimwald Nox einfallen. Auf seinem Abenteuer entdeckt Adol das Mysterium des Monstrum-Fluches und die Wahrheit hinter den anhaltenden Unruhen in Balduq.Key-Features:Letztes aktuelles Video: KampfTrailer