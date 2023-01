Ys 9: Monstrum Nox: Japanisches Rollenspiel erscheint bald auch für PlayStation 5

Ys 9: Monstrum Nox – Charakter-Trailer enthüllt PS5-Version

Erneute Verwirrung um die Release-Termine

Schon ab dem 12. Mai lässt sich das JRPG Ys 9: Monstrum Nox abermals von einer neuen Spielerschaft entdecken, dann erscheint der aktuelle Ableger der Reihe nämlich für die PlayStation 5.Nachdem Ys 9: Monstrum Nox 2019 in Japan erschien, schaffte es das Rollenspiel von Nihon Falcom fast zwei Jahre später auch zu uns in den Westen. Bislang konnten ausschließlich PC-, Nintendo Switch- und PlayStation 4-Spieler zuschlagen, bald kommt dann aber auch Sonys aktuelle Konsolengeneration zum Zug.Zur Feier der frohen Kunde stellt ein frischer Charakter-Trailer noch einmal die bunte Truppe von Ys 9: Monstrum Nox vor. Neben ihrem Können im Kampf werden auch ihre Monstrum-Fähigkeiten beleuchtet, die außerhalb der Gefechte von Nutzen sind und mit denen ihr spielend leicht Schluchten überqueren oder Hinweise aufdecken könnt.Was der Trailer nicht verrät, ist, worum es in Ys 9: Monstrum Nox eigentlich geht. Weil die Geschichte häufig das Herz japanischer Rollenspiele ist, hier ein kurzer Abriss: In der Rolle von Serienheld Adol Christin erreicht ihr zu Beginn des Spiels erfolgreich die Gefängnisstadt Balduq, werdet aber schon kurz nach eurer Ankunft verhaftet.Die Flucht aus dem Hochsicherheitstrakt gelingt nur, weil die mysteriöse Frau Aprilis den Protagonisten mit einer verfluchten Kugel in ein Monster verwandelt. Unter dem Decknamen „Crimson King“ und mit neu erwachten Fähigkeiten im Gepäck macht sich Adol auf, das Geheimnis hinter seiner Verhaftung und dem Fluch aufzudecken und stößt dabei auf die Runde illustrer Gestalten, die der eingebettete Charakter-Trailer präsentiert.Nachdem die Lokalisierung außerhalb Japans bereits fast zwei Jahre gedauert hatte, wirft man nun allerdings auch bei der PlayStation 5-Veröffentlichung von Ys 9: Monstrum Nox mit verschiedenen Terminen um sich. Der 12. Mai bezieht sich nämlich nur auf Europa: In den USA dürfen Spieler am 9. Mai loslegen, in Australien ansässige Fans müssen sich dagegen bis zum 19. Mai gedulden, wie Siliconera berichtet.Solltet ihr euch das japanische Rollenspiel bislang noch nicht zu Gemüte geführt haben, seid angesichts des Trailers oder der erwähnten Story aber neugierig geworden, empfehlen wir euch unseren Test zu Ys 9: Monstrum Nox . Dort erklären wir, warum der Titel die Vorgänger in den Schatten stellt, auch wenn es etwas an Modernität mangelt.