Fallen Legion Revenants: Fortsetzung der Action-Rollenspiel-Saga angekündigt

NIS America und YummyYummyTummy haben im Rahmen der New Game Plus Expo das mit taktischen Echtzeit-Kämpfen aufwartende 2D-Action-Rollenspiel Fallen Legion Revenants angekündigt, das im Frühjahr 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Und das zumindest auf Konsole auch als physische Vanguard Edition im Handel sowie als Exemplary Edition im Online Store des Herstellers:Im Nachfolger zu Fallen Legion (zum Test ) liegt die Welt in Trümmern. Teile der Menschheit haben sich in ein schwebendes Schloss zurückgezogen, das von einem Verrückten regiert wird, während sich die restlichen Überlebenden in den Ödlanden darunter durchschlagen. Als Spieler lernt man beide Welten kennen: Der gerissene Lucien lebt im Schloss, die rachsüchtige Rowena in der umkämpften Wüste darunter.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer