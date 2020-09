Fallen Legion Revenants: Action-Rollenspiel hat einen Releasetermin für PS4 und Switch; neue Spielszenen

Schmiede das Schicksal: Beeinflusse die Geschehnisse und entscheide selbst über Leben und Tod.

Nicht von dieser Welt: Als Rowena kannst du deine Reflexe und dein taktisches Können im Kampf testen, während du einen Squad legendärer Exemplars kommandierst.

Verbotenes Wissen: Lucien kann Tränke und weitere nützliche Gegenstände anhand von Rezepten herstellen. Mit seinen Schleich-Fähigkeiten erkundet er das Schloss und entdeckt Geheimnisse.

Fallen Legion Revenants erscheint am 16. Februar 2021 für PS4 und Switch. Das hat NIS America bekannt gegeben. Bei der Ankündigung im Juni war dagegen noch die Rede davon, dass die Action-Rollenspiel-Saga auch auf dem PC fortgesetzt werden soll. Hierzu gibt es allerdings keine neuen Informationen. In einem neuen Trailer gewährt das Studio YummyYummyTummy anhand frischer Spielszenen weitere Einblicke in Mechaniken und die Fantasywelt.Features:Fallen Legion Revenants ist die Fortsetzung von Fallen Legion: Sins of an Empire und Fallen Legion: Flames of Rebellion.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer