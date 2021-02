Fallen Legion Revenants: Fortsetzung der Action-Rollenspiel-Saga startet auf PS4 und Switch

Schmiede das Schicksal: Beeinflusse die Geschehnisse und entscheide selbst über Leben und Tod.

Nicht von dieser Welt: Als Rowena kannst du deine Reflexe und dein taktisches Können im Kampf testen, während du einen Squad legendärer Exemplars kommandierst.

Verbotenes Wissen: Lucien kann Tränke und weitere nützliche Gegenstände anhand von Rezepten herstellen. Mit seinen Schleich-Fähigkeiten erkundet er das Schloss und entdeckt Geheimnisse.

Screenshot - Fallen Legion Revenants (PS4) Screenshot - Fallen Legion Revenants (PS4) Screenshot - Fallen Legion Revenants (PS4) Screenshot - Fallen Legion Revenants (PS4)

Am heutigen 19. Februar 2021 haben NIS America und YummyYummyTummy das 2D-Action-Rollenspiel Fallen Legion Revenants für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Nachfolger von Fallen Legion (zum Test ) ist sowohl als Download via PlayStation Store und eShop zum Preis von jeweils 39,99 Euro als auch als Boxversion im Handel erhältlich. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar. Spielbeschreibung des Herstellers: "Fallen Legion Revenants erzählt die Geschichte von Lucien, einem charismatischen Politiker und Rowena, einer Wiedergängerin, die sich widerwillig zusammenschließen um einen verrückten Tyrannen zu stürzen.Die Welt ist in Miasma gehüllt. Ein fliegendes Schloss ist die letzte Zuflucht der Menschheit. Während die Welt von Biestern bewohnt wird, die durch eine Plage mutiert sind, ist das Welkin Schloss von dieser Gefahr abgeschottet. Lucien, ein charismatischer Politiker, der hinter den dicken Mauern lebt, entdeckt ein uraltes Buch und die darin liegenden Geheimnisse alter Waffen, den Exemplars, die sich in Sentient-Soldaten verwandeln können. Etwas widerwillig verbündet sich Lucien mit der Wiedergängerin (Revenant) Rowena, die auf der Suche nach einem Weg zurück ins Leben ist, sodass sie sich um ihren lebenden Sohn kümmern kann. Gemeinsam schließen sie einen Pakt um den verrückten Tyrannen zu stürzen, der Welkin kontrolliert."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer