Pokémon Unite: Pokémon-Kampfarena (MOBA) à la League of Legends für Smartphones und Switch angekündigt

Bei dem heutigen Pokémon-Livestream ist Pokémon Unite angekündigt worden. Das Spiel entpuppt sich als eine Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) nach dem Vorbild von Dota 2, League of Legends oder Heroes of the Storm, nur mit steuerbaren Pokémon als Helden, die im Kampf stärker werden und neue Fähigkeiten sowie Evolutionen erhalten. Zwei Teams mit je fünf Mitspielern treten auf einer symmetrischen Karte gegeneinander an. Die Entwickler wollen besonders den Teamplay-Aspekt in den Vordergrund stellen.Pokémon Unite ist "Free-to-Start" mit optionalen Mikrotransaktionen und wird für mobile Geräte (Smartphones) und Switch erscheinen. Auch Crossplay wird unterstützt. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Tencent Games und dem Studio TIMi (zugehörig zu Tencent)."In diesem Spiel treten Spieler in 5-gegen-5-Kämpfen gegeneinander an. Während eines Kampfes werden Spieler mit ihren Team-Mitgliedern zusammenarbeiten, um wilde Pokémon zu fangen, ihre Pokémon im Level aufsteigen zu lassen und deren Entwicklungen auszulösen sowie die gegnerischen Pokémon zu besiegen. Dabei versuchen sie, in der vorgegebenen Zeit mehr Punkte zu erzielen als das gegnerische Team."Die ersten Reaktionen auf die Ankündigung von Pokémon Unite fallen ziemlich durchwachsen aus. Der Ankündigungstrailer verzeichnet momentan deutlich mehr negative Rückmeldungen (Daumen hoch: 4.221; Daumen runter: 14.235) und beim Livestream nehmen auch klar die negativen Rückmeldungen zu (Daumen hoch: 40.098; Daumen runter: 57.959).Letztes aktuelles Video: Ankündigung