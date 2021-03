Pokémon Unite: Geschlossene Beta in Kanada gestartet, Pläne für Battlepass gesichtet

Mit dem Start der geschlossenen Beta in Kanada sind offenbar zahlreiche neue Videos zum kommenden Free-to-play-MOBA Pokémon Unite aufgetaucht, die aber nach kurzer Zeit wohl wieder offline genommen werden (müssen). Wie Eurogamer.net berichtet, hat man in den Clips aber u.a. Figuren wie Cinderace, Greninja und Garchomp in Aktion sehen können.In einem weiteren Video, das mittlerweile nicht mehr verfügbar ist, wurde die Monetarisierung thematisiert, bei der auch der Battle Pass eine Rolle spielen wird. Demnach wird es möglich sein, für die Pokémon diverse Outfits freizuschalten.Nach der Beta soll Pokémon Unite für mobile Plattformen und Switch erscheinen. Es wurde bereits bestätigt, dass auch plattformübergreifendes Spielen in dem MOBA-Ableger von Tencent möglich sein wird.Letztes aktuelles Video: Ankündigung