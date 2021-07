Pokémon Unite: Die Pokémon-Kampfarena (MOBA) öffnet am 21. Juli ihre Tore auf Switch

The Pokémon Company International und die TiMi Studio Group haben bekanntgegeben, dass Pokémon Unite am 21. Juli 2021 für Nintendo Switch erscheinen wird. Im September 2021 soll die Pokémon-Kampfarena (MOBA) dann auch für Mobilgeräte mit Android und iOS erscheinen.Das Pokémon-Teamkampfspiel wird zunächst auf Englisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell) und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar sein. Im September wird es auch auf Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch veröffentlicht. Pokémon Unite wird kostenlos herunterladbar sein und optionale Ingame-Käufe bieten. Auch saisonabhängige Kampfpässe nach Battle-Pass-Vorbild sind geplant."Um die Veröffentlichung zu feiern, erhalten Spieler, die sich bis zum 31. August 2021 in der Nintendo Switch-Version von Pokémon UNITE anmelden, eine 'Unite license' (DE: Unite-Lizenz) für Zeraora.1 Dadurch können sie mit diesem Pokémon an Kämpfen teilnehmen. Zeraora kann den Abstand zwischen sich und seinen Gegnern blitzschnell überwinden und ihnen gleichzeitig sehr großen Schaden zufügen. Mit seinem 'Unite Move' (DE: Unite-Attacke) namens 'Plasma Gale' (DE: Sturmladung) entfesselt Zeraora einen mächtigen Blitzschlag, der eine Plasmazone an der Einschlagstelle erzeugt."Pokémon Unite spielt auf "Aeos Island". Dort werden Unite-Kämpfe vom Unite-Kampfbüro organisiert. In den Unite-Kämpfen treten Teams aus jeweils fünf Trainern gegeneinander an, um herauszufinden, welches Team vor Ablauf der Zeit die meisten Punkte erzielen kann. Um dies zu erreichen, müssen Spieler "Aeos Energy" sammeln, indem sie wilde und gegnerische Pokémon besiegen. Mithilfe dieser Energie können sie anschließend in einer der gegnerischen "Punktezonen" Punkte für ihr Team erzielen.Das Spiel entpuppt sich als eine Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) nach dem Vorbild von Dota 2, League of Legends oder Heroes of the Storm, nur mit steuerbaren Pokémon als Helden, die im Kampf stärker werden und neue Fähigkeiten sowie Evolutionen via Aeos-Energie erhalten. Zwei Teams mit je fünf Mitspielern treten auf einer symmetrischen Karte gegeneinander an. Die Entwickler wollen besonders den Teamplay-Aspekt in den Vordergrund stellen.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer