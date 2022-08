Pokémon Unite: Roadmap für neue Trainer, Pokémon und legendäre Battles enthüllt

Pokémon Unite: Drei frische Fighter im September





Legendäre Trainer-Showdowns und neue Skins

Die Roadmap für Pokémon Unite verrät, welche Kämpfer in den kommenden Wochen in das Spiel einziehen. Damit wird der erste Geburtstag des MOBA-Ablegers gebührend weitergefeiert.Nachdem erst vor einigen Tagen das neue Schlachtfeld enthüllt wurde, sieht es so aus, als würde Rayquaza als legendäres Pokémon in Unite die aktuelle Saison dominieren. Mit der letzten Welle feierten Glaziola, Masskito und Despotar ihr Debüt im Moba-Ableger. Nun wurden gleich drei weitere Kämpfer, die sich der legendären Schlacht anschließen, vorgestellt.Bei den drei neuen Taschenmonstern, die im kommenden Monat als spielbare Charaktere das Kampfgeschehen in Pokémon Unite aufmischen sollen, handelt es sich um altbekannte Vertreter des Franchise. Mew, Dodri und Scherox verstecken sich nicht länger im hohen Gras, sondern sind fortan an im Online-Geplänkel zu finden.Damit wächst das Roster der Unite-Kämpfer schon am 2. September mit Mew um ein sagenumwobenes Psycho-Pokémon, welches bei Fans der Animationsserie Erinnerungen an die Anfänge des Franchise wecken dürfte. Am 14. September folgt dann auch schon Dodri, das wir ebenfalls bestens aus der ersten Generation kennen dürften. Am 28. September kommt mit Scherox der letzte neue spielbare Kämpfer dazu. Das Käfer-Stahl-Pokémon schnetzelt sich bereits seit der zweiten Spielgeneration als Entwicklung von Sichlor durch seine Feinde.Darüber hinaus gibt uns der Fahrplan zu verstehen, wann wir uns den Herausforderungen der sogenannten klassischen Legacy Trainer im spannenden Showdown stellen dürfen. Am 12. Oktober, also erst im darauffolgenden Monat, kommt es dann zum großen Finale und wir treffen wie es scheint auf den Smaragddrachen Rayquaza, der in den Theia Sky-Ruinen auf uns wartet.Neben den Gameplay-Inhalten gibt es im September noch eine ganze Reihe weiterer Neuerungen in Pokémon Unite. Allem voran die kommenden kosmetischen Gegenstände, beispielsweise im Zuge der bereits laufenden Pika Party, sind hier nennenswert. Einen Vorgeschmack können wir im Bild der Roadmap bereits erkennen. Und wie ein echtes Pokémon-Auto im Pikachu-Style aussehen könnte , wurde uns eindrucksvoll auf der diesjährigen Gamescom präsentiert.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer