Pokémon Unite: Geister-Pokémon Zobiris schleicht sich aufs Schlachtfeld

Pokémon Unite: Das sagen die Leaks zu Zobiris





With a sparkle in its eyes, Sableye joins #PokemonUNITE on November 16! pic.twitter.com/MroJrAZmkn



— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) November 9, 2022

Der aktuelle Stand von Pokémon Unite

Die Flut an neuen Pokémon im Taschenmonster-MOBA Pokémon Unite reißt auch weiterhin nicht ab: So behält man den ungefähren zweiwöchigen Rhythmus bei und holt Neuzugang Zobiris ins Spiel.Ab dem 16. November soll das Geist-Unlicht-Pokémon aus der dritten Generation in Unite Angst und Schrecken verbreiten und mit seinen Diamantaugen schaurige Blicke durch die Dunkelheit schicken. Offizielle Informationen zur Kampf-Kategorie und den Fähigkeiten von Zobiris hat man währenddessen noch nicht enthüllt.Aufmerksame Pokémon Unite-Spieler sind bereits über die zahlreichen Leaks gestolpert, die sich seit September im Netz tummeln und in denen Zobiris das letzte von den Dataminern gefundene Pokémon ist. Die Zukunft vom Taschenmonster-MOBA liegt aktuell also selbst inoffiziell vollkommen im Dunkeln.Wer nicht bis zum 16. November warten will, um sich über Zobiris‘ Fähigkeiten zu informieren, bekommt in den jüngsten Leaks hingegen alle relevanten Details serviert – auch wenn diese bis zur offiziellen Bestätigung natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Demnach soll es sich bei Zobiris um einen Unterstützer handeln, der vor allem physischen Schaden austeilt.Bei den Angriffen hat man sich wie immer an Zobiris bekannten Attacken aus der Hauptreihe orientiert. So soll das Geist-Unlicht-Pokémon in Unite über Erstauner, Finte, Schattenstoß, Raub, Abschlag und Konfustrahl verfügen. Als Unterstützer soll sich Zobiris außerdem unsichtbar machen und Gegner festhalten können.Falls sich Zobiris tatsächlich als Unterstützer herausstellen sollte, wird es die bisher magere Aufstellung von sechs Pokémon dieser Kampf-Kategorie erweitern – und das, obwohl man Spielern mit Pixi erst im Oktober ebenfalls einen neuen Unterstützer spendierte. Auch bei den Sprintern und Verteidigern sieht es mit sechs beziehungsweise sieben Taschenmonstern eher mau aus.Zum Vergleich: Von den Allroundern finden sich gegenwärtig ganze elf im Spiel, während die Angreifer sogar auf 14 Pokémon kommen. Ausprobieren könnt ihr die insgesamt 44 Taschenmonster in Pokémon Unite, das auf der Nintendo Switch und Mobilgeräten kostenlos herunterladbar ist.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer