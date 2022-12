Pokémon Unite: Geister-Drache Katapuldra schwebt in den Kampf

Pokémon Unite: Das sind die Fähigkeiten von Katapuldra

Auch kurz vor Jahresende bekommt das Moba Pokémon Unite noch einen neuen Mitstreiter spendiert: Ab sofort ist der Geister-Drache Katapuldra, der sein Debüt in Pokémon Schwert & Schild gefeiert hat, verfügbar. Nach Zobiris im November und Wulaosu Anfang Dezember ist das Taschenmonster aus der 8. Generation der letzte Neuzugang 2022, könnte das Schlachtfeld aber noch einmal richtig aufmischen – zumindest, wer bereit ist Echtgeld auszugeben oder eine Woche zu warten. Wie üblich ist auch Katapuldra in der ersten Woche nach Release nur für 575 Aeos-Juwelen zu haben.Wer die Lizenz von Katapuldra haben will, ohne dafür einen Cent hinzublättern, muss sich noch ein wenig gedulden. In einer Woche könnt ihr den Geister-Drachen dann für 14.000 erspielbare Aeos-Münzen in eure Taschenmonster-Auswahl aufnehmen und seine schaurigen Fähigkeiten selbst in den hitzigen Gefechten ausprobieren.Was der Neuzugang drauf hat, hat der offizielle Twitter-Kanal von Pokémon Unite bereits in den letzten Tagen angedeutet und unter anderem Angriffe wie Feuerodem, Phantomkraft und Drachenspeere enthüllt. Auf Bisafans findet sich mittlerweile eine vollständige Übersicht von Katapuldras Fähigkeiten, sodass ihr euch auch schon vor dem Spiel auf die neue Bedrohung vorbereiten könnt.Stehen euch auf Level 1 und 3 zunächst Ruckzuckhieb und Erstauner zur Verfügung, habt ihr ab Level 5 die Auswahl zwischen Phantomkraft und Drachentanz. Auf Level 7 folgt die Entscheidung zwischen Spukball und Feuerodem, wobei ihr die zuvor gewählten Angriffe wie immer auf Level 11 und 13 verbessern könnt und Katapuldra auf Level 9 seine ultimative Attacke Drachenspeere lernt.Bis es so weit ist, muss sich das schwer zu erwischende Pokémon aber erst zwei Mal entwickeln: Auf Level 5 erfolgt die Verwandlung von Grolldra zu Phandra, auf Level 9 verändert sich seine Gestalt dann zu Katapuldra. Der ab sofort in Pokémon Unite freischaltbare Kämpfer gehört übrigens zu der Kategorie Angreifer, verlässt sich auf seine Reichweite und attackiert seine Gegner physisch.