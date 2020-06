Eternal Hope: Kontrastreicher Knobel-Plattformer angekündigt

Der ehemalige Handyspiel-Entwickler Doublehit Games hat seinen Puzzle-Plattformer Eternal Hope angekündigt, der im August 2020 für PC ( Steam ) erscheinen wird und "bald" für Xbox One umgesetzt werden soll. Ein Junge muss darin zwischen zwei Welten reisen, um die Seele seiner großen Liebe wiederzufinden und sie wiederzubeleben.Die Hindernisse auf dem Weg dorthin werden mit der Fähigkeit umgangen, in eine Schattenwelt zu wechseln - eine gespiegelte Dimension, die von korrumpierten Kreaturen bewohnt wird. Beim Aufdecken altertümlicher Geheimnisse soll man allerdings nicht nur auf Feinde, sondern auch auf Freunde treffen.- Solve puzzles using your ability to change dimensions- Use creatures from the Shadow World to help you solve puzzles and overcome obstacles in your path- Unravel the story and secrets about the places you visit on your journey- Find out about your past- Face enemies and figure out a way to avoid them- Search for your beloved one's soul and try to find a way to bring her back"Letztes aktuelles Video: Making-of