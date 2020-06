Azure Striker Gunvolt 2: 2D-Action ballert sich vom 3DS auf den PC

Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC) Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC) Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC) Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC) Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC) Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC) Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC) Screenshot - Azure Striker Gunvolt 2 (PC)

Am 22. Juni 2020 hat Inti Creates die vor vier Jahren für Nintendo 3DS erschienene 2D-Action Azure Striker Gunvolt 2 in überarbeiteter Form für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo bis dato sämtliche Nutzerreviews positiv sind, wird noch bis zum 28. Juni ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Nachfolgers von Azure Striker Gunvolt gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Die ultraverfeinerte 2D-Side-Scroller-Action aus 'Azure Striker Gunvolt' erstrahlt in neuem Glanz und ist besser als je zuvor! Spieler steuern Gunvolt und erledigen mit seinen Hochgeschwindigkeitsangriffen und seiner Beherrschung der Elektrizität kurzerhand ihre Gegner - doch dieses Mal gesellt sich ein neuer Charakter dazu! Copen rammt Gegner, um sie anzuvisieren, woraufhin er eine Flut verheerender Zielsuchschüsse entfesselt, um sie zu vernichten! Außerdem kann Copen sich mit seinem Schub-Spurt in die Luft erheben und die Fähigkeiten von besiegten Bossen in sein Arsenal kopieren. Im Storymodus + werden die Interaktionen der Charaktere während der Action angezeigt und obendrein gibt es 20 Songs von dem virtuellen Popstar Muse! Und das Beste zum Schluss: Der komplette DLC des Spiels ist enthalten!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC