Little Witch Nobeta: Anime-Hexe zaubert im Early Access

Am 24. Juni 2020 haben Pupuya Games und SimonCreative das Hexenabenteuer Little Witch Nobeta im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in ein bis zwei Jahren fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 30. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,37 Euro statt 8,19 Euro). Zur finalen Veröffentlichung soll der Preis angehoben werden. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 99 Prozent von 281 Reviews positiv).Die Macher beschreiben Little Witch Nobeta als 3D-Action-Spiel mit Shooter-Elementen, in dem man in der Rolle von Hexe Nobeta ein altes Schloss erkundet und magiebasierte Kämpfe bestreitet, bei denen man gegnerabhängig zwischen verschiedenen Zauberschulen (Arkan, Feuer, Eis und Donner) wechselt. Darüber hinaus sollen aber auch Rätsel und Storysequenzen geboten werden.Letztes aktuelles Video: Demo Trailer